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Минфин предлагает освободить семьи с детьми от налога с продажи жилья

Минфин разработал проект поправок в Налоговый кодекс, расширяющих круг лиц, которые имеют право на освобождение от уплаты подоходного налога при продаже жилья, сообщает РБК со ссылкой на проект поправок и источник, знакомый с содержанием документа.

Минфин предусмотрел пять условий, при которых будут освобождать от уплаты налога. Подробно в материале они не раскрываются, однако указано, что претендовать на льготу смогут семьи с двумя и более детьми, которые продали жилье для покупки более просторного. Отмечается, что поправки подготовлены в уже внесенный в Госдуму налоговый пакет.

Отмену НДФЛ с продажи жилья для покупки нового ранее поручил обеспечить для семей с детьми президент России Владимир Путин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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