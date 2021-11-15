Экипажу упавшего Ан-12 в Иркутске не хватило времени, чтобы спастись

Экипажу не хватило времени и высоты, чтобы исправить ситуацию, сообщает ТАСС.

«Говорить о выводах преждевременно. Можно точно сказать, что воздушное судно заходило на посадку, было в посадочной конфигурации, катастрофа развивалась за считанные секунды. В этот короткий промежуток экипажу не хватило времени и высоты, чтобы исправить ситуацию», – сообщил Сикорский в эфире телеканале ОНТ в воскресенье.

По его словам, Межгосударственный авиационный комитет проводит расследование, белорусские специалисты рассчитывают получить параметрическую информацию.

Напомним, о том, что в катастрофе погибли 9 человек, стало известно 4 ноября, среди них были граждане России, Беларуси и Украины.