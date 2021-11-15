Рынок не заметил пересмотра льготной ипотеки

Пересмотр программы льготной ипотеки привел к минимальному снижению спроса – число сделок относительно второго квартала снизилось на 10%, подсчитали эксперты Циан, проанализировав спрос на первичном рынке недвижимости России в 3 квартале 2021 года.

Количество сделок по России (209,4 тыс. ДДУ) оказалось меньше всего на 10% относительно предыдущего квартала (232,8 тыс. ДДУ), когда на рынке наблюдался повышенный спрос на фоне предстоящего пересмотра программы льготного кредитования, но больше, чем в 1 квартале 2021 г. (189,7 тыс. ДДУ). Таким образом, пересмотр условий выдачи льготной ипотеки не привел к существенному падению активности покупателей на первичном рынке.

В годовой динамике (относительно 3 кв. 2020 года) спрос оказался таким же: тогда было зарегистрировано 209,9 тыс. ДДУ – всего на 500 сделок больше, чем в 3 квартале 2021 года. Первичный рынок не столкнулся с обвалом спроса на недвижимость – покупатели продолжают интересоваться рынком, отмечают эксперты.

Всего с начала 2021 года Росреестр зарегистрировал по России 631,9 тыс. ДДУ. Это на 29% выше, чем за аналогичный период 2020 года (489 тыс.). Но не стоит забывать, что в прошлом году из-за локдауна и отсутствия в первом квартале льготной ипотеки, спрос был ограничен. Текущий спрос выше показателей 2019 года, когда ключевая ставка была сопоставимой, то есть ипотека выдавалась примерно на тех же условиях, что и сейчас, если не брать в расчет программу льготной ипотеки, которая «обнулилась» для многих регионов.

При этом снижение числа сделок коснулось не всех регионов. В 22 регионах спрос увеличился, несмотря на пересмотр программы льготного кредитования. К ним, например, относятся Калмыкия, Тульская область, Краснодарский край, Саха Якутия, Хабаровский край.

В Москве за квартал число ДДУ снизилось на 12% или 4,3 тыс. ДДУ. В Московской области - на 19% или 7,4 тыс.