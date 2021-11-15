Еще 35 магазинов «Пятерочка» откроют в Иркутской области в 2022 году

Правительство Иркутской области подписало соглашение с X5 Group. Один из важных пунктов соглашения – обеспечение налоговых платежей в бюджеты всех уровней, сообщили SIA.RU в администрации области.

Помимо этого, компания сделает торговые точки доступными для маломобильных граждан и разместит заказы на предприятиях Иркутской области.

«X5 Group» планирует активное развитие в Иркутской области. Торговая сеть взаимодействует с локальными товаропроизводителями, что позволяет им увеличивать объемы производства и расширять географию продаж. Появление нового участника рынка также способствует развитию конкуренции, что должно положительно сказаться на ценовой политике, качестве предлагаемых товаров и повысить удовлетворенность населения ассортиментом и сервисом», – сказал первый заместитель главы области Руслан Ситников.

В настоящее время в Иркутской области работает 8 магазинов торговой сети «Пятерочка». До конца года предполагается открытие еще девяти. В планах на 2022-й – 35 новых магазинов.

Напомним, что ранее Иркутская область подписал соглашение о сотрудничестве с сетью Макдональдс. Компания построит в Иркутске бесплатную гостиницу для родителей и пациентов детской областной больницы, проходящих длительное лечение в клинике.