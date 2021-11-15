Субсидию до 500 тысяч рублей смогут получить социальные предприниматели Приангарья

На данный момент в области 41 организация имеет такой статус, рассказали SIA.RU в администрации Иркутской области.

– Это новая мера поддержки, с помощью которой мы хотим помочь социально ориентированному бизнесу, – отметила министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун. – Важное условие: компании должны иметь официальный статус социальных предприятий Иркутской области, который присваивает специальная комиссия при минэкономразвития.

Подать заявку в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области можно до 10 декабря включительно. Подробный порядок участия в конкурсе и перечень необходимых документов опубликован на сайте министерства.

Напомним, что на такой статус могут претендовать те, кто обеспечивает занятость работников из социально уязвимых категорий, реализует продукцию, произведенную ими, либо выпускает товары и предоставляет услуги для таких групп населения и занимается общественно полезной деятельностью, направленной на достижение социально значимых целей.