«Нужно быть в центре». Владимир Дмитриев, автор проекта ЖК «CORSO residence» о том, почему Иркутску необходима недвижимость премиум-класса

«Я точно знаю, что жилой комплекс «CORSO residence» и через 50, и через 100 лет будет украшением Иркутска: и с точки зрения архитектурного облика, который соответствует стилистике исторического центра города, и с точки зрения продуманного до мелочей комфорта проживания современного человека», – уверен автор и идейный вдохновитель проекта «CORSO residence» Владимир Дмитриев. Он рассказал Газете Дело о философии эксклюзивного комплекса, который строится на берегу Ангары, а также поделился мыслями о том, как девелоперский проект поможет вернуть на малую родину иркутян с высоким уровнем дохода и привлечь сюда высококлассных специалистов, и какую пользу это принесёт Иркутску.

Эксклюзивный проект недвижимости премиум-класса на самом берегу Ангары

Философия «CORSO residence»

Владимир, проект «CORSO residence» стартовал в 2019 году. Как он развивается сейчас?

– В феврале этого года мы получили новое разрешение на строительство согласно действующему законодательству. На данный момент реализация проекта идёт по графику, ввод в эксплуатацию планируется в 2023 году.

Новый проект стал пятиэтажным. Как это изменение отразилось на проекте: его экономике и может, комфортности?

– Из класса люкс он перешёл в ещё более премиальный сегмент: в жилом комплексе осталось всего 75 квартир – в два раза меньше, чем планировалось изначально. При этом вся инфраструктура осталась прежней.

Но если размышлять глобально… Этой площадке уже 20 лет, и «CORSO residence» – третий проект, который я для неё делал. Я не реализовал два предыдущих проекта, потому что понял – это были компромиссные решения. А мне не хотелось строить «компромисс». У меня была задача построить такой объект, который и через 50, и через 100 лет будет стопроцентным украшением нашего города. «CORSO residence» – независимо от этажности – будет именно таким украшением. Я в этом уверен. Мне будет не стыдно за то, что мы сделаем.

Вы не стали отказываться от инфраструктуры ради того, чтобы компенсировать жилую площадь?

– Нет. Ведь в этом и заключается смысл комплекса премиум-класса. Прежде всего, мы создаем инфраструктурный проект, в котором есть полный набор пятизвёздочного сервиса – от центра восстановительной медицины до магазина повседневного спроса. Мы переосмыслили огромный накопленный опыт мирового рынка элитной недвижимости и постарались сделать так, чтобы наш проект был полезен каждому, кто соприкоснётся с ним в каком-то потребительском сценарии.

Можно сказать, что «CORSO residence» – это некая система жизни со своей философией?

– Да, я думаю, что это, прежде всего, философия, у которой две задачи. Одна из них – создать людям такие условия жизни, которые позволят им высвободить время и потратить его на себя: на здоровье, чтение, отдых, общение. Тем самым они сохранят больше сил и энергии, чтобы быть более продуктивными и интересными для общества. Это прямая взаимосвязь: когда у человека закрыты бытовые вопросы, у него автоматически повышается производительность труда, а значит, его компания лучше работает, зарабатывает больше прибыли, и все довольны – начиная от сотрудников и заканчивая государством.

Второй посыл в том, что в Иркутск нужно возвращать умных, активных, предприимчивых людей. К сожалению, очень многие крупные бизнесмены уехали из Иркутска под воздействием разных причин, в том числе, потому что здесь не развит рынок жилья премиум-класса, отвечающего их требованиям к качеству и уровню сервиса. Они живут в Москве, Лондоне, других столичных городах, при этом бизнес продолжают вести в нашем регионе и регулярно приезжают сюда по делам. Но когда мы ещё только презентовали свой проект, мне звонили друзья, которые сейчас живут в Европе, и говорили, что готовы купить в нашем комплексе квартиру и вернуться в Иркутск.

Клубная резиденция, органично сочетающая историческую атмосферу и высочайший уровень комфорта

На кого ещё ориентирован жилой комплекс «CORSO residence»?

– Кроме вышеперечисленного, нужно создавать условия для приезда сюда новых интересных высококлассных специалистов. Сегодня на производствах, которые создаются в Иркутской области, работают «экспаты» со всего мира, и, к счастью, так будет и дальше. Но примерно треть приглашённых иностранных или российских топ-менеджеров, научных работников не едет в Иркутск, потому что у нас нет достойных условий для проживания специалистов мирового уровня, особенно с семьями.

Соответственно, если мы создадим им здесь такие условия, то они приедут. Приедут их идеи, инвестиции. В итоге, будет расти налоговая база, и жизнь будет лучше для всех.

Поэтому появление такого жилого комплекса, как «CORSO residence», можно считать индикатором – экономика и город развиваются, улучшается деловой климат Иркутска.

Эксклюзивный подход

Я так понимаю, что ваш проект – это не массовое жильё даже в сегменте элитного. Поэтому давайте более детально поговорим о его эксклюзивных особенностях.

– В проекте мы применили нехарактерную для массового строительства сетку колонн 7,5х7,5 м, увеличив таким образом площади квартир и сделав их более комфортными. Ещё одна особенность – панорамные угловые окна. Инженеры долго занимались расчётами, чтобы получить это решение, и даже частично пожертвовали ради него возможностью открытия окна. В итоге там будет только поперечное пятисантиметровое ребро жёсткости: когда смотришь в такое окно, взгляд не цепляется за внутренний конструктив здания, ничто не ограничивает обзор. Вроде «небольшая» деталь, но если бы мы не заострили на ней внимание, то вместо панорамы Ангары, человек бы смотрел в колонну 50х50 см.

В каждой квартире комплекса – индивидуальная приточная и вытяжная вентиляция, продуманная система звукоизоляции. Так, межквартирная, обеспечивается за счёт многослойных кирпичных стен со звукопоглощающими панелями. Будут установлены качественные шумопоглощающие окна от мирового лидера индустрии.

Приватный двор закрыт от посторонних глаз и приятно уединён, детально продумывается зонирование для активного отдыха и более спокойного, так называемого лаунж времяпрепровождения.

Кроме того, в «CORSO residence» мы строим не просто парадные, а настоящую галерею современного искусства с постоянно действующими художественными выставками. Задача парадных – предоставить место, где жители комплекса смогут встречаться со своими деловыми партнёрами и другими гостями в комфортных, эстетических условиях, не поднимаясь для этого в квартиру.

Парадные – это музей современного искусства, а также место встреч соседей и гостей

В последнее время очень много внимания уделяется «зелёной» повестке, в том числе, в сфере строительства жилой недвижимости. Как вы откликаетесь на этот новый тренд?

– При строительстве комплекса мы используем материалы высокого качества, в частности, натуральные и экологичные, ставшие наилучшим решением на все времена: кирпич, гранит.

Также мы предусмотрели оснащение подземного паркинга зарядными устройствами для электромобилей, поскольку этот вид личного транспорта активно развивается в Иркутске.

Презентуя проект в нашем издании, вы говорили, что он не столько про недвижимость, сколько об условиях для здорового образа жизни и активного долголетия. Как показало время, ваша концепция оказалась пророческой.

– Да, когда два года назад я продвигал идею долголетия, ещё не было коронавируса, и многие смотрели на меня слегка удивлённо. Через полгода ситуация стала меняться и сейчас уже все понимают, что здоровье – это единственное, без чего мы реально не можем жить.

Но чтобы оставаться здоровым, человек должен что-то для этого делать: регулярно посещать медицинских специалистов, заниматься спортом, питаться качественными продуктами, отдыхать. И наша задача – создав соответствующую инфраструктуру в «CORSO residence», как в пятизвёздочном отеле, закрыть 80% этих потребностей, плюс – сэкономить жителям время. Ведь у всех активных и деловых людей одна из главных проблем – именно дефицит времени.

Однако стоит отметить, что часть инфраструктуры в нашем жилом комплексе будет открыта и для жителей города, которые смогут свободно обращаться к нам за качественными товарами и услугами.

Где всё важное рядом и где всё, что рядом – важно…

Пятизвёздочный сервис

Что будет входить в инфраструктуру пятизвёздочного сервиса?

– Во-первых, центр восстановительной медицины, где будут услуги массажа, остеопата, кинезиолога, а также процедурный кабинет и кабинет физиотерапии: если у кого-то вдруг заболит шея или спина, не придётся терпеть боль или куда-то ехать за помощью. Надо будет просто выйти из квартиры и зайти к специалисту, который работает в этом же доме или же персональный массажист сможет приехать и провести сеанс в оборудованном помещении. Здесь в любое время можно будет сдать анализы и по их результатам получить первичную консультацию специалиста. Центр мы в обязательном порядке лицензируем, и уже над этим работаем. Думаю, он станет самым востребованным объектом в нашем комплексе, потому что за последние два года очень многие люди нацелились на то, чтобы поддерживать своё здоровье ещё до появления каких-то проблем.

Во-вторых, спортзал и бассейн с круглосуточным режимом работы. У каждого человека, особенно у тех, кто занят умственным трудом, есть своя «фишка»: кому-то нравится в час ночи плавать в бассейне, кому-то в 4 утра, кто-то на тренажёрах в 5 часов утра занимается. И нам нужно создать такие условия, чтобы люди получали то, что хотят, когда им это удобно.

В-третьих, магазин с входящим контролем качества товаров. Большая часть продуктов из нашего рациона производится здесь, в регионе, но чтобы приобрести качественные и свежие продукты, надо реально потратить много времени и сил, потому что хорошее мясо везут в один магазин, рыбу – в другой, хлеб – в третий. И при этом у вас нет гарантии, что в этих точках организован достойный входящий контроль качества. Значит, мы должны сделать такой магазин.

В-четвёртых, это так называемые клубы по интересам: мужской, женский, детский. Ведь ещё одна проблема людей заключается в вынужденной «закрытости» - приехал в свой дом за высоким забором, и сидишь в нём один. А такие клубы помогут проводить время в социуме – интересно и событийно. Я уверен, что желающих проводить свободное время в таком формате будет много, каждый сможет найти здесь для себя занятие по душе, ведь мы ориентируемся на запрос и потребность наших жителей. Если мы говорим про детский клуб, то его задача – помочь родителям временно занять ребёнка или организовать какой-то обучающий процесс, например, репетиторство с хорошими специалистами.

Сейчас мы разрабатываем для проектировщиков техническое задание, как должно выглядеть пространство для такого клубного общения, чем его наполнить, как правильно сделать зонирование, чтобы, в том числе, была возможность и посидеть одному в тишине.

Предусмотрен ли в комплексе ресторан или кафе?

– Да, мы создадим кондитерскую-пекарню и ресторан с необычной концепцией. Кроме того, в нашей гостинице рядом, будет представлен ресторан высокой кухни.

Сейчас особенно актуальна служба доставки. Как она будет организована в «CORSO residence»?

– Этим займётся служба консьерж-сервиса. Через неё можно будет заказать продукты и готовые блюда с доставкой до квартиры, отправить одежду в химчистку, заказать билеты в театр, такси. Казалось бы, мелочи, но они характеризуют уровень и качество услуг в нашем жилом комплексе.

Оформление фасадов вдохновлено архитектурными канонами Иркутска начала ХХ века

Жилой комплекс расположен на Цесовской Набережной, какой она будет?

– Невозможно продавать элитную недвижимость класса «А», не имея соответствующего окружения, в данном случае такой точкой является набережная Ангары. Участок, который находится рядом с «CORSO residence», будет объединён с другими участками Цесовской и Нижней набережных, бульваром Гагарина и открыт для свободного доступа всем желающим.

Люди смогут гулять здесь семьями, заниматься спортом, ездить на велосипедах, самокатах. Кроме того, такая набережная – это ещё один городской туристический и экскурсионный маршрут по центру Иркутска. Это большой плюс для нашего города, который я очень люблю.

Около 2019 кв.м нашего участка мы выделяем городу – это 14% территории, на которой появится продлённая до набережной Ангары открытая пешеходная улица Марата, что обеспечит прямой проход к променаду вдоль воды, чего здесь никогда не было раньше. Мы считаем, что центр города должен быть осмысленным, качественным и актуальным для современности, полезным для разной целевой аудитории.

Ориентир – на бизнес-элиту

Рядом с жилым комплексом вы планируете построить пятизвёздочный отель. У него тоже – своя концепция? В чём её суть?

– Мы строим отель с нуля и изначально закладываем в его концепцию классификационные критерии, которые соответствуют 5 звёздам мирового уровня. Возможно это будет мировая франшиза, поскольку известный бренд – это определённый стандарт качества, услуг и товаров.

Вы знаете, как путешествуют «пятизвездочные» туристы со всего мира? Они дают задание агенту, у которого есть райдер такой поездки. И первым в этом списке требований стоит место проживания – не ниже пятизвёздочного отеля. Но в Иркутске такого выбора практически нет. Поэтому у нас так мало богатых туристов. А раз не едут они, не развиваются и дорогие услуги: вертолётные экскурсии, прогулки на комфортабельных яхтах и т.д.

Да, многие люди с деньгами хотят побывать на Байкале. Но они не хотят во время своего отдыха испытывать дискомфорт, им нужны качественные услуги мирового уровня, к которым эти люди привыкли. И мы им должны такие услуги предоставить.

Не отразится ли нынешняя ситуация с коронавирусом, практически закрытыми границами и ограниченными передвижениями на ваших планах? Конечно, есть те, кто приезжает сюда, но такого туристического потока, как был ещё даже в 2019 году, уже нет.

– Насколько мне известно, в дорогих отелях Иркутска, среднегодовая загрузка в последнее время даже выросла, потому что обеспеченных людей много и в нашей стране. Причём приоритет в путешествиях у них – Байкал, Камчатка, Алтай.

Но я при планировании отеля, прежде всего, ориентируюсь не на туристов, а на бизнес, потому что Иркутская область входит в немногочисленный список регионов России, где экономика представлена всеми сферами – это и добыча золота, нефти, газа, других полезных ископаемых, и переработка газа, леса, и сельское хозяйство. В нашем регионе сосредоточена огромная часть экспорта страны, поэтому сюда по делам приезжают люди со всего мира.

Кроме того, гостиничная инфраструктура продумывается таким образом, чтобы быть полезной и интересной не только клиентам, но и Иркутску, его жителям. К примеру, мы проектируем конференц-зал, где смогут проводить мероприятия очень крупные компании, и продумываем для него различные сценарии за счёт трансформации – от выставочного пространства до концертного зала.

Понятно, что, как и любой бизнес-проект, строительство пятизвёздочного отеля предусматривает риски, поэтому мы хотим сделать универсальный проект, который предложит максимум того, что необходимо людям.

Как говорит один мой друг, чтобы преуспеть, нужно быть в центре. То есть в центре всего: мест, событий, трендов. Думаю, что CORSO residence является отличным примером данной идеи на практике, мы рады создать условия для людей и города, для роста и развития.

Кстати

В ЖК «CORSO residence» открыта продажа квартир по выгодным условиям. Имеется аккредитация ведущих банков: Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Россельхозбанк, Открытие, Газпромбанк, Райффайзенбанк.

Офис продаж:

г. Иркутск, ул. Дзержинского, дом 1, этаж 9

8 (800) 200-35-05

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Наталия Горбань

Застройщик - ООО СЗ "Мечта". Проектные декларации на наш.дом.рф