Журналисты Приангарья рассказали о работе врачей в «Центрах помощи и спасения»

Их создали по инициативе Олега Дерипаски, сообщает «Братская студия телевидения».

Четвёртая волна пандемии коронавируса выявила дополнительную потребность в медицинском кислороде, чтобы обеспечить им тяжелобольных пациентов в некоторых городах запускают кислородные станции.

«В третью волну мы справлялись кислородными концентраторами, которые портативные. Потом у нас ежедневно практически подвозила машина кислородные баллоны, нам приходилось усиливать эту станцию. Это не совсем удобно. Лучше поставить кислородную станцию, которая исходно будет выдавать больший объем кислорода в минуту. До этого у нас была кислородная станция на 140 литров мощностью, в минуту выдавала. Сейчас у нас будет станция, которая будет выдавать в разы больше, в четыре раза, кислорода в минуту. Это не может не радовать. Хороший факт», – Анастасия Воронина, заведующая «Медицинским центром помощи и спасения», Богучаны.

«Это позволило в полном объёме обеспечить всех тяжёлых пациентов необходимой кислородной поддержкой. Это действительно реальный вклад компании „РУСАЛ“. Я знаю, что Олег Дерипаска эту идею в целом в стране впервые сказал. Мы сейчас активно эксплуатируем. Позволяет, конечно, оказывать доступную помощь не только в зонах присутствия „РУСАЛа“, но и жителям медицинских округов, кто рядом расположен», – Борис Немик, министр здравоохранения Красноярского края.

Станции обеспечивают пациентов насыщенной дыхательной смесью, которая помогает поддерживать уровень кислорода в норме.

«Сдала тест, у меня положительный. Поражение было 5%. В больницу когда попала, через три дня всё у меня закрутилось – 75%. Попала в реанимацию. У меня многие знакомые, кто переболел, вообще бессимптомно. Но это меня вот так коснулось, что осложнения такие», – Елена Балакирева, пациент «Медицинского центра помощи и спасения», Шелехов.

Благодаря компании «РУСАЛ» подобные госпитали появились в семи городах Сибири и Урала, три из них в Иркутской области – Братске, Тайшете и Шелехове. Все Центры сейчас заполнены почти на 100 %. Врачи отмечают, что поступившие в ковидное отделение нуждаются в большем количестве кислорода, чем прежде.

«Хочется выразить огромную благодарность компании РУСАЛ, а также лично Олегу Владимировичу Дерипаска за огромную помощь в обеспечении нашего лечебного учреждения столь необходимым нашим больным кислородом. Пациентов тяжелых, как и в третью волну, в четвертую волну меньше не стало, течение заболевания также очень тяжелое, потребность кислорода сохраняется большой. Новая кислородная станция, естественно, поможет нам справляться с данным заболеванием лучше и успешнее», – Анна Мельникова, заведующая «Медицинским центром помощи и спасения», Шелехов:

Даже если процент поражения лёгких небольшой, больной всё равно нуждается в поддержке кислородом.

«Преимущества данной кислородной установки в том, что существующее оборудование вырабатывает 200 литров в минуту и при вводе данного оборудования мы увеличим это в пять раз – будет 1100. Мы берём на данное оборудование порядка семи дней, на пусконаладку, тестирование. Соответственно после того, как я его протестирую, запущу в работу, проверю все системы, после этого оборудование будет готово к запуску», – Максим Болгуров, инженер по установке медицинского оборудования.

Новая кислородная станция для центра помощи и спасения в Тайшете уже введена в эксплуатацию. Она в несколько раз мощнее предусмотренной по проекту и способна производить 580 литров кислорода в минуту. Тайшетский медицинский центр помощи и спасения, построенный по инициативе сибирского промышленника и общественного деятеля Олега Дерипаски, менее чем за год работы оказал помощь 1344 пациентам, которые успешно вылечились от Covid-19 и внебольничной пневмонии.