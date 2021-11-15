Дефицит кадров сохраняется в Иркутской области

Не хватает медиков, рабочих, строителей и многих других специалистов.

Эксперты российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru проанализировали (исследование есть у SIA.RU), как меняется ситуация на рынке труда в Иркутской области, каких специалистов стали чаще искать работодатели и появились ли в бизнес-сезон признаки снижения дефицита кадров, который остро проявился в этом году.

В Иркутской области количество актуальных вакансий в октябре 2021 года на 61% превысило показатели аналогичного месяца прошлого года, согласно аналитике hh.ru. Больше всего по сравнению с 2020-м годом вырос спрос на специалистов по консультированию (+208%), «искусство, развлечения, масс-медиа» (+192%) и административный персонал (+145%). При этом наиболее востребованными кадрами в области остаются специалисты продаж (24% от всех размещенных в октябре), в первой пятерке также рабочий персонал, строители, специалисты из сферы производства и водители.

Самыми дефицитными кадрами в Иркутской области являются рабочие, строители и специалисты из автобизнеса: на одно предложение о работе в этих профобластях приходится меньше одного резюме потенциальных кандидатов (комфортное для рынка труда соотношение – 5-6 резюме на вакансию). Кроме того, в этом году сложился острый дефицит специалистов по продажам (1,6 резюме), а их в Иркутской области требуется больше, чем любых других (напомним, 24% от всех вакансий). Сложности с поиском сотрудников испытывают работодатели, которым нужны медики, специалисты по страхованию, домашний персонал, банковские работники, специалисты по производству, специалисты из ресторанно-гостиничной сферы и из профобласти «добыча сырья», ИТ-специалисты, водители и маркетологи.

В целом, на одну вакансию в области приходится лишь 3,3 резюме при этом иркутские показатели ниже средних по России (3,9). «Цифры говорят о том, что рынок труда по-прежнему переживает дефицит кадров, и в Сибири он острее, чем в целом по стране. Работодатели испытывают сложности с закрытием вакансий в разгар бизнес-сезона, когда от укомплектованности команд зависит эффективность бизнеса», – комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь, Лилия Эсауленко.