ЕБРР продал долю в Иркутской нефтяной компании

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) продал долю в ООО «Иркутская нефтяная компания. Финансовая организация приобрела 8,15% акций в 2008 году, спустя 12 лет ЕБРР вышел из состава акционеров ИНК, сообщает Forbes.

ЕБРР вышел из капитала ИНК еще в 2020 году. Об этом стало известно из материалов, размещенных к облигационному выпуску холдинговой компании группы — АО «ИНК Капитал», премаркетинг которого стартовал в пятницу, сообщает «Интерфакс».

Как отметил представитель ЕБРР, банк «знаком» с ИНК с середины 2000-х годов. В 2008 году он приобрел акции компании, а впоследствии предоставил ей кредиты – на сумму 90 млн евро в 2009 году и 150 млн долл. в 2013 году.

Председатель совета директоров ИНК Николай Буйнов рассказал в 2020 году изданию «Эксперт», что это была самая большая на тот момент сумма, которую ЕБРР когда-либо вкладывал в уставный капитал компаний в России.

– Обе транзакции были успешно завершены и погашены, и банк полностью вышел из состава акционеров ИНК в 2020 году. Будучи банком развития, мы иначе смотрим на акционерное финансирование, чем просто с точки зрения окупаемости инвестиции, – заявил представитель ЕБРР, добавив, что банк не представлен в наблюдательном совете ИНК.

С его слов, ЕБРР хочет повысить конкурентоспособность и инклюзивность компаний, в которые инвестирует, улучшает их корпоративное управление и минимизирует их негативное влияние на окружающую среду.

– Европейский банк реконструкции и развития оценивает эффективность инвестиций в соответствии с этими принципами, но и также смотрит на то, была ли получена от них планируемая финансовая отдача. Для нас ИНК — это пример значительной экологической и социальной трансформации, — отметил представитель банка.

– Вопросами устойчивого развития мы начали заниматься задолго до принятия 17 целей ООН – в 2008 году, когда в состав акционеров компании вошел Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Именно тогда мы узнали о последствиях воздействия на окружающую среду, о значении системной социальной ответственности и корпоративном управлении, – рассказала сооснователь ИНК Марина Седых на Евразийском форуме в октябре 2021 г.

Привлеченные инвестиции ЕБРР позволили компании впервые в России начать реализацию сайклинг-процесса – проекта по закачке попутного нефтяного газа в пласт. За внедрение сайклинг-процесса компания получила ряд премий.