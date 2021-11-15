Альфа-Банк сообщил о возврате до 100% комиссий за валютные переводы по контрактам с Китаем

Альфа-Банк запускает супер-кэшбэк для компаний — участников внешнеэкономической деятельности.

До конца марта 2022 года банк будет возвращать до 100% комиссии за все валютные переводы по контрактам с китайскими организациями.

· Чтобы получать 100% кэшбэк, нужно до конца 2021 года перевести контракт из другого банка в Альфа-Банк и подключить пакет услуг «ВЭД+».

· Чтобы получать 50% кэшбэк, достаточно поставить новый контракт на учет в Альфа-Банке и подключить пакет «ВЭД+».

«Объемы торговли России с Китаем активно растут. За три квартала текущего года они увеличились почти на 30%. В свою очередь, Альфа-Банк занимает второе место в России по объему внешнеторговых операций клиентов среднего и малого бизнеса. Это значит, что reward-программа Альфа-Банка станет инструментом действительно широкой поддержки участников внешнеэкономической деятельности. Она поможет им снизить регулярные затраты на валютные переводы», — подчеркнул член правления, директор среднего бизнеса Альфа-Банка Владимир Воейков.

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 870 тыс. корпоративных клиентов и более 19,8 млн физических лиц.

Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 498 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.

По итогам первого полугодия 2021 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $66,8 млрд, совокупный кредитный портфель — $47,1 млрд, акционерный капитал — $9,6 млрд. Чистая прибыль – $905 млн.