Банк «Открытие» планирует в 2 раза увеличить объем кредитных сделок в Якутии — до 5 млрд рублей

«Задача региональной команды — расширить клиентскую базу и в среднесрочной перспективе увеличить долю на рынке кредитования и зарплатного обслуживания. До конца года банк планирует заключить ряд крупных сделок в сфере проектного финансирования, общий объем сделок удвоится и составит 5 млрд рублей», — об этом на пресс-конференции в Якутии сообщил президент — председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.

За 9 месяцев текущего года кредитный портфель юридических лиц Якутского отделения банка «Открытие» вырос на 45% и составил 2,1 млрд рублей. Основными клиентами банка в сегменте корпоративного бизнеса являются торговые компании, предприятия строительного сектора.

«В планах банка участие в финансировании строительства региональных проектов в образовании, здравоохранении и других отраслях социальной сферы на основе государственно-частного партнерства, финансовая поддержка регионального и муниципальных бюджетов, компаний малого и среднего бизнеса», — отметил Михаил Задорнов.

Проектное финансирование жилищного строительства — важнейшее направление работы банка в регионе. В копилке якутского отделения уже есть несколько таких проектов. Клиентами банка являются ведущие застройщики региона: ГК СЭТТЭ, АО ДСК, специализированный застройщик № 2. В июне банк выступил организатором агентской схемы по эскроу-счетам с компанией Ир-Строй.

Важное направление деятельности банка «Открытие» в Якутии — повышение доступности и качества финансовых услуг для населения. Группа «Открытие» продолжает цифровизацию и расширяет линейку технологичных продуктов и сервисов, а бюджетникам предоставляет специальные условия по ипотеке и рефинансированию кредитов наличными, обслуживанию карт.

Розничный кредитный портфель банка «Открытие» в Якутии вырос с начала года на 114% и составил 471 млн рублей. Объем выданных розничных потребительских кредитов с начала года составил 175 млн (рост с начала года 44%). Это больше, чем за весь период 2020 года (всего в 2020 году выдано 113 млн розничных потребительских кредитов).

Объем выданных ипотечных кредитов по итогам 9 месяцев 2021 года составил 143 млн рублей, что на 18% больше, чем за весь 2020 год. Ипотечный портфель вырос в полтора раза с начала года и составляет 247 млн рублей.