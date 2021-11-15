Крупнейшая M&A в теплицах: ГК «РОСТ» приобрела АК «Чурилово»

Группа компаний «РОСТ» завершила сделку по приобретению конкурента – Агрокомплекса «Чурилово». Сумму сделки стороны не раскрывают. Россельхозбанк выступил в роли эксклюзивного финансового консультанта продавцов.

«Чурилово» – крупнейший уральский агрокомплекс, который состоит из трех комбинатов общей мощностью 73,5 тыс. тонн овощей и зелени в год и общей площадью 62,5 га.

«РОСТ» Сергея Рукина – лидер рынка овощей защищенного грунта в России. Он объединяет управляющую компанию: торговый дом, 12 тепличных комплексов и 5 инновационных логистических центров. Это не первая сделка такого рода для компании. Так, площадь тепличных комбинатов «РОСТ» увеличилась до 371 га после объединения с группой «Долина овощей», крупным производителем овощей и зелени под одноименным брендом.

С приобретением «Чурилово» суммарная площадь «РОСТ» достигнет 434 га (с учетом инвестиционных проектов – 500), что позволит Группе укрепить позиции и выйти в новый для себя регион, продолжая стратегию экспансии, в т.ч. через сделки по консолидации конкурирующих предприятий.

«Мы рады в короткие сроки закрыть крупнейшую сделку M&A в тепличном секторе. Рынок овощей защищенного грунта уже довольно насыщен, компании завершают инвестиционные фазы и выходят на операционную эффективность и, как следствие, отрасль переходит от стадии развития к стадии консолидации. Мы всегда поддерживаем наших клиентов, включая услуги по M&A консультированию. Нам удалось разработать оптимальную структуру сделки, устраивающую всех участников», – прокомментировал Дмитрий Бронников, заместитель директора Департамента крупнейшего бизнеса Россельхозбанка.

«Присутствие на Урале важно для нас: это крупный и развивающийся регион, в котором мы видим значительный потенциал для развития и роста потребления качественных овощей. Сделка позволит обеспечить нашу стратегию максимальной близости свежих овощей к потребителю и осуществлять поставки на Урале, Центральном и Сибирском регионе», – прокомментировал Сергей Рукин, Генеральный директор ГК «РОСТ».

«Нам с командой удалось построить успешную компанию – лидера в производстве овощей закрытого грунта на Урале с хорошо узнаваемым каждому потребителю брендом. Присоединение к ГК «РОСТ» позволит повысить эффективность, сократить издержки, увеличить долю рынка и повысить темпы развития компании», – отметил Сергей Вайнштейн, бенефициар ГК «Чурилово».