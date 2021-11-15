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Новая партия «Спутник V» поступила в Иркутскую область

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Регион получил 70 тысяч доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

«Таким образом, запас этой вакцины составляет 200 тысяч доз. Накануне нам отгрузили партию вакцины «Спутник лайт», пока пришло 7800 доз, уже сегодня ее распределяют по прививочным пунктам. В ближайшее время ожидаем следующую поставку», – сказал Игорь Кобзев.

Напомним, в Иркутской области действуют меры стимулирования вакцинации. Работодателям рекомендована предоставлять сотрудникам выходной день в день проведения вакцинации, при необходимости на следующий день после прививки. Два дополнительных выходных смогут также получить работники госучреждений и все госслужащие, которые прошли иммунизацию от COVID-19 во время нерабочих дней, 30 октября по 7 ноября.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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