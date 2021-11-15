Бюджет Иркутска на 2022 год утвержден с доходами в размере почти 24 млрд рублей

Бюджет города Иркутска на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов был принят сегодня на внеочередном заседании городской Думы. Доходная часть планируется в размере 23 млрд 957 млн рублей. Из них собственные доходы муниципалитета прогнозируются в размере 12 млрд 498 млн рублей.

Расходная часть бюджета в трехлетней перспективе практически соответствует объему доходов. Она сформирована с учетом необходимости сохранения социальной направленности и решения задач социально-экономического развития, обозначенных в Указах Президента России, сообщила заместитель мэра – председатель комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска Альфия Валиулина.

– Второй год подряд бюджет города Иркутска поддерживается единогласно. Он по-прежнему имеет социальную направленность расходов, – отметил мэр города Руслан Болотов. – Доля средств, направленных на образование, культуру, спорт, здравоохранение, социальную политику, в следующем году составит более половины всех расходов.

Согласно утвержденному документу, более 11 миллиардов рублей будут направлены на обеспечение деятельности 268 муниципальных учреждений Иркутска, из них около 9 миллиардов запланировано на оплату труда работников бюджетной сферы. Более 4 миллиардов рублей будет направлено на обеспечение текущего содержания объектов городского хозяйства, из них более 2 миллиардов – в дорожной сфере. На эти средства планируется провести ремонт около 18 км дорожного полотна, асфальтирование и гравирование дорог в частном секторе, капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на станции Батарейная.

Расходы на благоустройство города составят более 1,5 миллиарда рублей. Почти 2 миллиарда предусмотрено на строительство, реконструкцию, проектирование объектов образования, культуры и спорта. Так, в бюджете запланированы средства на строительство детского сада в 6 микрорайоне Ново-Ленино, школы на улице Багратиона, блоков начальных классов к школам № 53, 57, 75, проектирование школ по улицам Мелентьева и Ярославского, детского сада на улице Авиастроителей и других объектов социальной инфраструктуры.

В сфере городского хозяйства наибольший объем инвестиций предусмотрен на продолжение реконструкции канализационных очистных сооружений правого берега, переселение граждан из аварийного жилищного фонда и завершение реконструкции путепровода по улице Джамбула.