Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в агропромышленной выставке «Сибирская аграрная неделя»

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и ООО «Интерлизинг» (входит в банковскую группу Уралсиб) приняли участие в работе выставки «Сибирская аграрная неделя», которая проходила с 10 по 12 ноября 2021 года в Новосибирске.

Специалисты банка и компании встречали гостей у специально оборудованного информационного стенда, отвечали на интересующие вопросы, дарили сувениры и полиграфическую продукцию. Посетители стенда могли узнать о программах Уралсиба для предприятий малого и среднего бизнеса, развитии продуктов и сервисов для запуска и ведения бизнеса, формировании банком комплексной экосистемы для предпринимателей.

«Сибирская аграрная неделя» — крупнейшая международная агропромышленная выставка на территории Сибири и Дальнего Востока. Мероприятие проходило на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр», где производители и поставщики из России, дальнего и ближнего зарубежья смогли представить современную сельскохозяйственную технику, оборудование и материалы, инновационные технологии для сельского хозяйства.

«Активная совместная работа специалистов Банка Уралсиб и ООО «Интерлизинг» на стенде агропромышленной выставки «Сибирская аграрная неделя» позволила привлечь внимание гостей к нашим продуктам и услугам, заинтересовать их, обговорить параметры возможного сотрудничества. В будущем мы также планируем совместное с лизинговой компанией участие в подобных мероприятиях», - отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Голубева Наталья.