Правительство подготовит меры для сдерживания цен на сахар и масло

О разработке проекта чиновников попросила вице-премьер Виктория Абрамченко, сообщает РБК.

В Минпромторге уточнили, что главным исполнителем поручения выступает Минсельхоз.

Представить прогноз по внутренним ценам на сахар и растительное масло и предложения по их сдерживанию вице-премьер просит «с учетом мирового тренда повышения цен на продовольствие», указано в документе.

В октябре 2021 года мировые цены на продовольствие побили десятилетний рекорд.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). На протяжении трех месяцев индекс продовольственных цен ФАО рос и в октябре 2021 года достиг максимального с июня 2011 года уровня – 133,2 пункта (на 31,8 пункта выше, чем в октябре 2020-го). Этому способствовал в первую очередь продолжающийся рост мировых цен на растительные масла и зерновые, отметила организация.