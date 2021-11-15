Население Иркутской области с начала года сократилось почти на 10 тысяч человек

По дынным Иркутскстата, за 9 месяцев текущего года родилось 19,7 тыс. младенцев, умерло – 29,6 тыс. человек.

По сравнению с январем-сентябрем 2020-го число новорожденных уменьшилось на 3,3%, а умерших возросло на 22,1%.

По сравнению с январем-сентябрем 2020 годом число прибывших увеличилось на 3,6%, выбывших – уменьшилось на 2,8%. Более половины миграционных потоков составляют перемещения внутри области, не влияющие на изменения численности населения.

Миграционная убыль за счет межрегиональных перемещений (5 262 человек) частично была компенсирована международной миграцией, где зафиксирован положительный результат (+3 752 человека).