Туры в Египет подешевели почти на 50%

С появлением чартеров туры в Египет на некоторые даты подешевели до 50%, сообщается на сайте Ассоциации Туроператоров. В зимнем сезоне это направление лидирует у россиян, покупающих зарубежные туры, но мест в отелях не хватает на всех желающих.

– С 9 ноября Россия возобновила чартерное авиасообщение с египетскими курортами Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. Благодаря появлению чартеров стоимость туров на направлении на низкие и ближайшие даты снизилась на 30-40%. По оценкам туроператоров, на некоторые даты туры в Египет сейчас стоят на 50% дешевле, чем в сентябре этого года, – говорится в официальном сообщении.

Сейчас Египет занимает первое место среди зарубежных направлений по объему продаж на ближайшие даты и декабрь. Далее следуют Турция, Доминикана, Куба, ОАЭ.