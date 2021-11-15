Названы города с самым большим бесплатным ассортиментом на Авито

В эпоху процветания тренда на осознанное потребление россияне все чаще предпочитают шеринг продаже и покупке необходимых вещей, сообщают эксперты Авито.

Ассортимент бесплатных предложений на Авито включает в себя товары для дома и дачи, хобби и отдыха и личные вещи. Статистика показывает, что в октябре этого года количество объявлений с пометкой «даром» на Авито в России выросло на 22% по сравнению с прошлым годом. В Иркутске в этом октябре отдавали на 15% больше бесплатных товаров, чем в прошлом.

Самый добрый город

Тренд на шеринг вещей продолжает демонстрировать положительную динамику по всей стране – россияне активно делятся всеми возможными видами товаров, начиная от растений, заканчивая бытовой техникой. Аналитики Авито выяснили, жители каких городов чаще всего отдают вещи безвозмездно в этом году.

Топ-10 городов с наибольшим ростом предложения товаров «даром» в этом году:

Астрахань (+156%);

Тюмень (+62%);

Красноярск (+43%);

Сочи (+42%);

Ижевск (+31%);

Уфа (+31%);

Краснодар (+30%);

Кемерово (+28%);

Самара (+27%);

Тольятти (+26%).

Самыми альтруистически настроенными гражданами оказались жители Астрахани – по сравнению с октябрем 2020 года количество объявлений о дарении вещей в городе увеличилось в 2,6 раза. На втором месте разместилась Тюмень – в этом октябре на сайте в городе стало на 62% больше объявлений о безвозмездном шеринге товаров, чем прошлой осенью. Красноярцы также продемонстрировали интерес к осознанному потреблению – по сравнению с прошлой осенью в этом октябре жители города делились вещами на 43% чаще. Что интересно, Москва и Санкт-Петербург не вошли в топ-10 городов с наиболее активно растущим количеством бесплатных объявлений. С осени 2020 года количество объявлений с пометкой «даром» в мегаполисах увеличилось на 17% и 6% соответственно. В Иркутске рост безвозмездного предложения составил 15% с прошлой осени.

«Осознанное потребление – важный шаг в заботе об окружающем мире и экологии. Один из его главнейших аспектов – шеринг, который стал практически общемировым трендом. Мы в первую очередь видим отражение этого тренда у нас на сайте, где пользователи могут как продавать свои вещи и покупать, так и проводить безвозмездные сделки. Пользователи понимают, что, продавая или отдавая свои вещи, мы заботимся об экологии и сохраняем ресурсы планеты. С каждым годом россиян, вовлекающихся в процесс осознанного потребления, становится все больше и больше, например, в этом году количество объявлений с пометкой «даром» на Авито увеличилось на 22%. Бесплатные объявления размещают по всей стране, и в условиях пандемии каждый желающий может безопасно заказать необходимую вещь с Авито Доставкой не только в своем городе, но и в другом регионе», – комментирует Иван Гуз, Управляющий директор Авито Товары.

Что россияне отдают бесплатно

Самой популярной в шеринге категорией оказалась категория «Для дома и дачи» – в сравнении с прошлой осенью в этом октябре товары для обустройства отдавали на 34% чаще. В рамках данной категории россияне чаще всего «дарили» растения (+53%), на втором месте – товары для ремонта и для кухни с ростом предложения 37% и 35% соответственно. Кроме того, жители России предпочитали отдавать предметы мебели (+29%) и бытовую технику (+18%). В Иркутске товары категории «Для дома и дачи» отдавали на 7%чаще, чем в октябре 2020 года. В рамках данного раздела предпочитали делиться товарами для кухни (+7%). Также отдавали мебель (+15%) и бытовую технику (в 3,6 раза чаще).

Товары категории «Хобби и отдых» также часто передавались в безвозмездное пользование – по сравнению с октябрем 2020 года их размещали на сайте на 22% чаще. Наибольший рост предложения был зафиксирован в разделе товаров для охоты и рыбалки, в этом октябре их отдавали на 52% чаще, чем в прошлом. Оборудованием для спорта и отдыха россияне делились на 31% больше, а товарами для коллекционирования и книгами – на 26% и 24% чаще соответственно. В этом октябре жители Иркутскаотдавали товары категории «Хобби и отдых» на 21% чаще, чем в прошлом. Безвозмездное предложение на охотничьи и рыболовные принадлежности выросло на 33%, а на спортивные товары – на 5%. Коллекционные товары и книги отдавали на 17% и 40% чаще соответственно.

Еще одной популярной категорией оказались «Животные» – в этом октябре домашних питомцев отдавали даром на 22% чаще, чем в прошлом. В данном разделе россияне чаще всего бесплатно отдавали собак (+39%), товары для животных (+20%) и кошек (+18%). В Иркутске этой осенью домашних животных отдавали на 18% чаще, чем прошлой. Чаще всего безвозмездно отдавали собак (+20%), товары для животных (+14%) и кошек (+17%).

Рост безвозмездных предложений в категории «Личные вещи» составил 7% по сравнению с прошлой осенью. В данной категории россияне отдавали товары из раздела «Красота и здоровье» (+29%), детские игрушки (+23%), а также часы и украшения (+16%). В октябре 2021 года жители Иркутска делились товарами категории «Личные вещи» на 23% чаще, чем в прошлом. В рамках данного раздела чаще всего отдавали товары для красоты и здоровья (в 3,5 раза чаще), детские игрушки (+22%) и часы и украшения (+16%).