Контракты на дорожные работы в 2022 году в Иркутской области начнут заключать в ближайшее время

Это позволит уже сейчас объявлять торги и заключать контракты, рассказали SIA.RU в администрации области.

«Обычно бюджетные средства выделяют непосредственно в год проведения работ, поэтому проводить торги и заключать контракты заранее невозможно. Между тем, это длительная процедура, которая может занять до трёх месяцев. Выделение денег и заключение контрактов сейчас позволит не терять время в начале дорожно-строительного сезона», – сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

Два миллиарда рублей получили города-участники национального проекта «Безопасные качественные дороги». Это Иркутск, Шелехов, Ангарск, Усолье-Сибирское, Черемхово и Братск. Средства для раннего заключения контрактов им выделены впервые.

Ещё два миллиарда направлены на региональные дороги, которые связывают различные населённые пункты. Так, уже сейчас идут торги на проведение капитального ремонта участков автомобильных дорог Баяндай - Нагалык в Баяндаевском районе и Кутулик – Аларь - Ныгда в Аларском районе, на ремонт автодороги дороги Бохан – Тихоновка в Боханском районе и других.