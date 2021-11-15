Ограничительные меры нарушали 8 баров Иркутска

Полицейские проверили свыше 50 заведений, рассказали SIA.RU в ГУ МЧС Иркутской области.

Не смотря на действующий запрет, 8 баров и клубов после 23:00 продолжали прием посетителей. Так, в ресторане, расположенном на улице Красноказачья, находилось свыше 150 человек. Массово нарушались требования масочного режима, социальная дистанция не соблюдалась, наличие QR-кодов у граждан никто не проверял.

Аналогичная ситуация наблюдалась в клубах на улицах Красных Мадьяр и Карла Маркса. Только после вмешательства сотрудников полиции, двери общепитов закрылись, гости разошлись.

В отношении руководителей указанных объектов возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 20.6.1. Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях.