Правительство РФ возместит Иркутской области затраты на покупку жилья пострадавшим от наводнения 2019 года

Из резервного фонда Правительства РФ поступят 15,8 млн рублей, рассказали SIA.RU в администрации области.

Также Иркутская область получит 78,8 млн рублей на выплаты пострадавшим, чье жилье было утрачено в результате наводнения. Средства направят 27 семьям, которые подтвердили свое право на получение социальных выплат для приобретения или строительства жилья на основании повторных обследований пострадавших жилых помещений и судебных решений.

Напомним, что в результате масштабного наводнения в Иркутской области летом 2019 года непригодными для проживания и подлежащими сносу были признаны 7 810 жилых помещений. Владельцы 7669 из них получили свидетельства на приобретение или строительство нового жилья. Из областного и федерального бюджетов на это было направлено около 23 млрд рублей.