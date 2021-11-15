Объявлен еще один тендер на тушение пожаров в Иркутской области

В Иркутской области на лесоавиационные работы для тушения лесных пожаров в 2022 году объявлен еще один электронный аукцион, сообщает RosTender.info.

Иркутская база авиационной охраны лесов проводит аукцион в электронной форме на оказание лесоавиационных работ. Согласно проектной документации, для тушения лесных пожаров и проведения воздушных тренировок ПДПС будут использоваться вертолеты типа Ми-8. Местом временного базирования воздушных судов назначены аэропорты в Иркутске, Нижнеудинске, Усть–Куте и Киренске.

Заявки на участие в аукционе принимают до 1 декабря, с подрядчиком заключат контракт на 62 млн рублей.

Ранее RosTender.info сообщал про электронный аукцион на выполнение лесоавиационных работ для тушения лесных пожаров, где местом базирования судов были назначены аэропорты сел Преображенка, Ербогачен, поселка городского типа Мама и города Бодайбо.