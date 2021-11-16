«Я важнее»: фотовыставка Ярослава Шиллера открылась в галерее DiaS

Топ-менеджер «Слаты» Ярослав Шиллер говорит, что фотография привлекала его с самых ранних лет. Детское увлечение не стало профессией, но выросло в весьма серьёзное хобби. За семь лет, что Ярослав живёт в Иркутске, «Я важнее»* – уже третья его персональная выставка в нашем городе. О её концепции, героях, тонкостях взаимоотношений с искусством фотографии Ярослав Шиллер рассказал газете «Дело».

Молодая женщина в тёмно-красном платье дарит автору букет цветов, он с улыбкой принимает его, говорит: «Внизу, на стене с правой стороны, смотришь через левое плечо» – и мы понимаем, что поздравлять Ярослава Шиллера с открытием персональной выставки в галерее DiaS пришла одна из героинь его работ. Экспозиция, носящая название «Я важнее», состоит из портретов иркутян, которые автор делал в своей фотостудии в течение двух лет. Это – женщины и мужчины, юные и зрелые, самых разных профессий и убеждений. Кто-то смотрит в камеру, кто-то – вбок или вниз, но каждый – как будто внутрь себя.

О фотографии

– Наверное, вы знаете, что коренные жители Америки избегали фотокамер, потому что думали, что фотография забирает часть души. Но я бы сказал так: нет, фотография ничего не крадет, а наоборот, показывает настоящую душу. Ты делаешь снимок и останавливаешь время – через десять лет ты сможешь взять этот остановленный момент в руки и посмотреть на него, – рассказывает Ярослав.

О сроках и цифрах

– Это был долгий путь. За один день можно хорошо сделать одну, максимум две съёмки. И ведь это не просто механическая съёмка, это настоящий долгий, по душам, разговор, то есть у человека должно быть много свободного времени. Значит, это выходные. Берем год – 52 недели – это 104 субботы и воскресенья, отнимаем праздники, отпуска, командировки... В итоге подготовка к сегодняшнему вечеру заняла два года. За одну такую встречу со своим героем я делал от 300 до 1000 снимков. Как выбирал из такого объема? Открывал на большом мониторе папку с фотографиями, чтобы одновременно было видно 60-100 снимков, и не рассматривал каждую отдельно, а как бы пролетал по ним взглядом. Потом увеличивал то, что «зацепило», на чем взгляд остановился.

Фото: Андрей Фёдоров

О личной истории

– Никто из моих родителей, конечно, не был профессиональным фотографом. Видимо, я как родился, так увидел фотоаппарат – и всё завертелось, потому что о фотоаппарате я с детства мечтал, сколько себя помню. А потом он, наконец, появился, и меня это безумно восхищало с технической точки зрения. При этом, скажу честно, я недооценивал то, что держал в руках, это была настоящая профессиональная камера. А я просто кайфовал, что можно вот так взять фотоаппарат, зарядить его пленкой, выйти на улицу, сказать друзьям, чтобы они что-то сделали и меня позвали, сфотать, а потом проявлять это на больших листах бумаги. Это было классно!

Фото: Андрей Фёдоров

О технике

– Для того, чтобы сделать крутую фотографию, совсем необязательно иметь крутую камеру. Я имею в виду, если ты любитель – то, наверное, не слишком обязательно много вкладываться в технологическую часть. Но когда хочется, чтобы это можно было распечатать в большом формате, чтобы увидеть большое разрешение – конечно, тогда потребуется вложиться в определённые технические решения. Уже обычным фотоаппаратом нельзя будет это сделать. Хотя красивые фото можно сделать и телефоном!

Очень многие снимки на выставке сделаны при помощи камер Sony Alpha и Lumix. Когда-то я очень любил Canon, а сейчас среди моей коллекции фотоаппаратов нет ни одного из них. Любимая камера? Наверное, больше всего снимков я сделал ещё в детстве и юности, на Зенит-12-XP – советский малообъективный зеркальный фотоаппарат. А потом у меня – совершенно за безумные для тех времён деньги – появился аппарат Praktica производства ГДР, и это тоже было очень круто.

О фото-мечте

– Я мечтаю о камере Hasselblad («Хассельблад») – да, да, той самой фирмы, фотоаппараты которой побывали на Луне! Масштаб? Один объектив, один фотоаппарат, около миллиона рублей.

Фото: Андрей Фёдоров

О героях выставки

– Здесь есть знакомые и незнакомые, знакомые знакомых и мои сыновья. Я старался фотографировать не просто людей, а людей в эмоциях и состояниях, в которых они редко бывают. Каждый из героев провел у меня в студии плюс-минус полтора часа. Среди них были, в том числе, психологи, они потом говорили мне, что то, чем я занимаюсь – это не съемка, это фототерапия. Ну, хорошо, пусть так. Но я бы назвал это и не съемкой, и не фототерапией. Я бы назвал это встречей. Бывало, что на этой встрече возникали такие эмоции, что в конце нашего диалога мы обнимались и говорили: это точно не последний раз.

Фото: Андрей Фёдоров

О красоте

– Мы все красивые, но очень часто не умеем показать этого другим, и в первую очередь – себе. Поэтому не любим себя, а если не любим себя, то не умеем любить и других. И поскольку именно так организован наш мир, мы сидим каждый в своей норке, а не встречаемся, чтобы наслаждаться картинами, скульптурами, красотой природы, Вселенной. Надо оценивать свою красоту. Мы – важнее. Я – важнее.

О черном и белом

– Я фанат фотографа, которого, к сожалению, уже нет, это Питер Линдберг. В одном из интервью он сказал фразу, что только на чёрно-белом снимке можно показать настоящие эмоции. И я, наверное, с этим согласен. От чёрно-белой фотографии я в восторге! Хотя цвет тоже заманчив, и когда-нибудь, наверное, я буду добавлять цвет в свои работы. Но очень осторожно и очень осознанно.

Фото: Андрей Фёдоров

О вдохновении

– Открытие выставки – очень важный день для меня, потому что в жизнь воплотилась мечта. Я чувствую, что энергия людей, с которыми я познакомился, наполнила меня такой силой. И это двигает меня дальше. В моей голове уже есть идея следующей выставки. Будет она реализована в следующем году или через два года – зависит от обстоятельств. Замысел тоже связан с людьми. В нём ещё больше эмоций, ещё больше красоты.

Фото: Андрей Фёдоров

О деле

– «Слата» – это место, где я работаю. И за счёт профессионализма – моего и коллег, у нас ведь целая команда – эта компания выглядит именно так. Я ей горжусь. Я всегда своим сыновьям говорю – делай хорошо то, что любишь, а всё остальное придёт само. А на выставке я презентую свои работы, как фотограф.

Фото: Андрей Фёдоров

О названии выставки

– Почему «Я важнее»? Очень просто. Каждый из нас для себя важнее всего. Каждый из нас имеет влияние на собственную жизнь. В каждом из нас – огромное количество энергии, которая может менять мир. Я желаю всем, чтобы в жизни именно вы были важнее, не теряйте времени на вещи, которые важны для других, но не для вас. Инвестируйте в себя.

МНЕНИЯ

«Убрать всё напускное»

Фото: Андрей Фёдоров

Мария Перевозникова, продюсер выставки:

– Идея выставки формировалась постепенно, сначала никто не думал о таком глобальном мероприятии. Задача фотографа была в том, чтобы человека раскрыть, показать его внутренний мир. Поэтому все герои портретов предстают без грима, без какой-то специальной прически и подобранной одежды, в естественном виде. Подготовка состояла в том, чтобы убрать всё напускное, и на самом деле, это не всегда было просто. Некоторым людям требовалось часа два времени, чтобы войти в нужное состояние. Но всем героям нравилось то, как они получились на фото. Принципиально не использовалась ретушь, фото лишь кадрировали.

Мне самой очень понравилось быть героиней такой съёмки. Взглянув на фото, я увидела в себе что-то новое, с чем я знакомлюсь до сих пор. Наверное, это то, что означает – узнать себя, принять себя.

Фото: Андрей Фёдоров

«Ничего не придумывать, ничего не фотошопить, ничего не изображать»

Любовь Долгих, одна из героинь:

– Я была одной из первых, кого фотографировали в этом проекте. Надо сказать, что я не очень люблю фотосессии. Но эта мне понравилась, потому что когда мне показали фотографии, я поразилась тому, насколько это было естественно, по-настоящему. Принятие себя происходит в момент разговора с Ярославом, ты понимаешь, что настоящая правда именно в этом – чтобы ничего не придумывать, ничего не фотошопить, ничего не изображать.

«Внутри у каждого человека целая Вселенная»

Диана Салацкая, руководитель галереи DiaS:

– Главное в этих портретах – то, что через фотообъектив Ярослав попытался, и я уверена, смог показать нам, кто на самом деле важнее в этом мире – только каждый из нас. Внутри у каждого человека целая Вселенная. Ярослав смог показать, насколько мы красивы сами по себе, насколько глубоки и важны наши внутренние переживания.

«Приходите, разговаривайте с собой, о себе, с ним»

Фото: Андрей Фёдоров

Сергей, Перевозников, участник фотопроекта:

– Много людей, кто не попал в объектив Ярослава. А те, кто попал, могут сказать, что мы разные, двуличные, троичные. Когда ты попадаешь на короткий сеанс к Ярославу, ты сидишь, смеёшься, разговариваешь. А потом получаются эти снимки. Я могу сказать, что в Иркутске есть не фотограф, не психолог, не поляк, не русский, а сибиряк Ярослав Шиллер. Приходите к нему, разговаривайте с собой, о себе, с ним.

«Это проект про коммуникацию»

Антон Климов, фотограф, участник фотопроекта:

– Это процесс не про фотографию, а больше про коммуникацию. Во-первых, с каждым героем автор разговаривал не менее двух часов, это достаточно глубокое общение. А во-вторых, смысл проекта, чтобы его участники дальше уже общались между собой. И мы видим, что всё удалось. Это – проект-тусовка. У Ярослава с Марией Перевозниковой получилась замечательная синергия. Они смогли объединить более 50 человек.

Фото: Андрей Фёдоров

Евгения Скареднева, Газета Дело

*Выставка Ярослава Шиллера «Я важнее» продлитcя по 12 декабря.

Напомним, что посетить галерею DiaS (Иркутск, ул. Седова, 40) можно по одному из документов:

– сертификат c QR-кодом или справка о прививке против COVID-19;

– справка, которая подтверждает противопоказания к прививке и отрицательный ПЦР-тест;

– документ о перенесенном COVID-19.

Вход на выставку только в масках.