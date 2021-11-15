На распродаже AliExpress 11.11 россияне потратили 33,3 млрд рублей

Оборот локального бизнеса AliExpress составил 13,4 млрд рублей, что почти в 2,5 раза выше прошлого года. Всего за период распродажи было сделано более 25,6 млн заказов, рассказали SIA.RU в компании.

AliExpress Россия (совместное предприятие VK, Alibaba Group, USM Investments и РФПИ) раскрывает результаты главной распродажи года. Продажи товаров на платформе AliExpress Россия в период распродажи (11 и 12 ноября и несколько дней разогрева перед распродажей) составили 33,3 млрд рублей. Оборот локального бизнеса превысил 13,4 млрд рублей – по сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 136%. Всего за период распродажи было сделано более 25,6 млн заказов. Ежедневная аудитория (DAU) на 11 ноября превысила 12,5 млн человек, что является рекордом для AliExpress в России.

Ассортимент товаров российских производителей и магазинов увеличился в 4,5 раза по сравнению с распродажей прошлого года, достигнув 15.2 млн единиц. Лучшие результаты продаж показал магазин из России: его оборот за время распродажи превысил 1,3 млрд рублей.

«В этом году результаты 11.11 превзошли все предыдущие годы работы AliExpress в России. Особенно горды мы продажами российских продавцов, – оборот локальной части вырос на 136%, что еще раз подчеркивает наш последовательный курс на локализацию и то, что AliExpress – российская компания», – прокомментировал Дмитрий Сергеев, генеральный директор AliExpress Россия.

Что продавали

Общий ассортимент, представленный на распродаже 11.11, превысил 209 млн товаров. Активнее всего число российских продавцов и товаров росло в категориях еда, электроника, товары для праздников и свадеб, товары для животных и нижнее белье.

Что покупали

Самыми популярными категориями во время распродажи по количеству заказов были товары для дома и сада, электроника и телефоны, товары для красоты и здоровья, ювелирные изделия и аксессуары, аксессуары и запчасти для автомобиля, инструменты, спортивная одежда и спортивные товары, женская одежда. Самыми растущими категориями по количеству заказов стали продукты питания (9041%), чистящие средства и средства для уборки (314%), товары для животных (79%), детская еда (134%), мебель (99%), товары для мотоциклов (90%) и товары для дома (87%).

В топ магазинов локального маркетплейса AliExpress Россия вошли продавцы техники и электроники Molnia Electronics, Xiaomi Russia, Smart Life, «МегаФон», «Связной», «Ситилинк», Huawei, магазины с детскими товарами LEGO Russia, Happy Baby, Crockid, товары для дома Zigmund & Shtain, «Большой Домашний», супермаркеты «Гармония цен», «Сималенд», товары для животных «Любимчик», Зооопторг, Nestle Pet Care, одежда и обувь Crocs, Спортмастер, kari, товары для красоты и здоровья «Улыбка Радуги», ювелирные изделия Sokolov.

Самым популярными товаром по количеству заказов стала рождественская светодиодная гирлянда. В топ-10 также вошли: бумага А4, кашемировые нитки для вязания, пробка для ванной, смартфон Xiaomi Redmi 9A 32 GB, разноцветный бисер для плетения, смартфон Samsung Galaxy a03s 32GB, таблетки для посудомоечной машины, накладные ресницы, шнурки без необходимости завязывания, чипсы Lays с крабом.

Чаще всего покупки на распродаже совершали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Казани, Ростова-на-Дону, Самары и Уфы.

Сколько человек участвовало и использовало контент

Важным показателем стал social e-commerce – отличительная черта AliExpress Россия. Через каналы социальной коммерции (социальные сети и аффилиатные каналы) в распродаже за весь период поучаствовало 9,4 млн человека.

Как и в прошлом году в приложении AliExpress проходила live-трансляция, в ходе которой также шли продажи. 11 ноября в приложении AliExpress стартовал стрим с ведущим Владимиром Маркони, Максимом Галкиным и Анной Хилькевич с нового склада в Чехове. За первый час эфир посмотрели 500 тысяч пользователей. Всего стрим в приложении AliExpress собрал 1,5 млн просмотров, а общее количество просмотров эфира с учетом социальных сетей составило более 4 млн.

Всего на платформе за время распродажи было проведено 397 эфиров селлеров и блогеров, а общее количество просмотров всех эфиров в приложении составило 4,1 млн. В топ-10 самых продаваемых категорий в период распродажи в лайвстримах вошли мобильные телефоны и аксессуары, техника для дома, потребительская электроника, компьютерные товары и товары для офиса, рабочие инструменты, автотовары, женская одежда, товары для спорта и развлечений, товары для безопасности, освещение.