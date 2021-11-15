В Иркутске состоится городской спортивный студенческий турнир «Битва вузов»

Межвузовские соревнования пройдут в ноябре. «Битва вузов» - один из спецпроектов Года массового спорта в Иркутске. В турнире примут участие команды из ИрГУПС, ИГМУ, ИрНИТУ, БГУ, ИГУ, ИрГАУ, по одной сборной из каждого учебного заведения. Цель соревнований – вовлечение студентов и преподавателей в спортивную жизнь города, укрепление дружеских связей между вузами, популяризация здорового образа жизни среди молодежи.

«Битва вузов» пройдет в 3 этапа. 16 ноября команды ждет тимбилдинг (испытания на шести локациях плюс игра «Догони соболя»), далее участники сразятся в квесте (он состоится 19 ноября). В заключительной части турнира (21 ноября) будет проведен чемпионат по русской лапте, игра пройдет при поддержке федерации русской лапты Иркутской области.

После каждого испытания командам начисляют баллы, которые в итоге суммируются. Результаты турнира объявят после третьего этапа. Победители получат подарки от партнеров Года массового спорта в Иркутске.

Мероприятие состоится при поддержке управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Иркутска. Главный спонсор «Битвы вузов» – «Семечки от Фенечки», также партнерами соревнований выступят скалодром «Панорама», клуб стрельбы из лука «Сармат», лазертаг «БАЗА38», фитнес-клуб World Class, центр развлечений EXTRAVERT.

Стоит отметить, что все участники соревнований должны иметь при себе студенческий билет или паспорт (для преподавателей), а также QR-код о вакцинации, ПЦР-тест или справку-медотвод от прививки. Подробную информацию о «Битве вузов» можно найти в спецразделе на портале https://godsportairk.ru/

Справка:

Проект «Год массового спорта в Иркутске» осуществляется при поддержке администрации г. Иркутска, Генеральным партнером выступает сеть АЗС «Байкальская Региональная Компания». Официальные партнеры проекта: Байкальский Банк ПАО Сбербанк, фитнес-клубы World Class и Fizruk.

Куратор проекта «Год массового спорта в Иркутске» - Александр Откидач

Официальный ролик Года массового спорта: https://youtu.be/K4rupndhq54

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