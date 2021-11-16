«Вы кого фашистами назвали?» – мэра Братска возмутил митинг против введения QR-кодов

Ранее жители города собрались на Братской ГЭС и записали обращение к Путину с просьбой отменить QR-коды.

Волна митингов прокатилась и по близлежащим городам: Шелехову, Иркутску и Ангарску. Среди сторонников отмены кодов и принудительной вакцинации были и предприниматели. Запись с обращением опубликовал в соцсети предприниматель и общественник Михаил Ожиганов.

«В конце схода, по команде началось скандирование: Фашизм не пройдет. Хочу обратиться ко всем там присутствующим: Это вы кого фашистами назвали? Врачей, которые вакцинируют? Или, которые спасают в реанимации людей? Кондукторов, которые маски просят надевать в общественном транспорте. Или учёных, которые одними из первых в мире вакцину разработали, чтобы людей спасти и ее сегодня десятки стран мира у нас закупают. Вы людей, спасающих жизни, с фашистами сравнили?», – пишет чиновник на своей странице в Инстаграм.

Напомним, что в Братске наблюдается резкий рост заболеваемости, которого не было три предыдущие волны пандемии. Из 946 коек для ковидных больных свободно – 17. Первым компонентом привились чуть более 41% от взрослого населения, вторым – более 30%. Ежедневный прирост заболевших не спускается ниже 50.