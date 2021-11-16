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Новая партия «Спутник Лайт» поступила в Иркутскую область

Проблема с доступностью однокомпонентной вакцины возникла в Приангарье на прошлой неделе.

«В регион пришла партия препарата, уже распределяем её по области. В ближайшее время ожидается ещё поставка», – пишет губернатор Игорь Кобзев на своей странице в Инстаграм.

Напомним, в Иркутской области действуют меры стимулирования вакцинации. Работодателям рекомендована предоставлять сотрудникам выходной день в день проведения вакцинации, при необходимости на следующий день после прививки. Два дополнительных выходных смогут также получить работники госучреждений и все госслужащие, которые прошли иммунизацию от COVID-19 во время нерабочих дней, 30 октября по 7 ноября.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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