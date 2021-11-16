Переболевшим COVID-19 без симптомов пообещали выдавать QR-коды

Проект уже внесли в Госдуму.

«У бессимптомно переболевших, у которых подтверждённый диагноз, проблем нет – они получат также QR-код, а бессимптомно переболевшие, не имеющие ПЦР+, соответственно, QR-коды не получат», – сказал Хубезов в понедельник «Интерфаксу».

Вместе с тем он отметил, что в данных инициативах о введении QR-кодов для доступа в общественные места и на транспорт пока нет речи о количестве антител, которые могут стать основанием для получения QR-кодов.

«Пока об этом речи не идёт. По крайней мере уже пришли к выводу, что должна быть единая тест-система для определения антител, а не кто во что горазд. Сейчас тест-систем огромное количество, и не понятно, какое число антител считать большим, какое небольшим, и что защитит и что не защитит», – сказал глава комитета.