Названы сроки переизбытка на рынке нефти

«Избыток предложения на рынке прогнозируют со второго квартала», передает слова замглавы Минэнерго Павла Сорокина РБК.

«Все прогнозируют избыток предложения, начиная с первого или второго квартала. Это вопрос времени, осталось буквально несколько месяцев», – сказал он, добавив, что прогнозы российского Минэнерго показывают аналогичную картину.

По его словам, сейчас на рынке нефти нет дефицита, а зимой ожидается сезонное снижение спроса. Как отметил Сорокин, у России определенно есть возможность достичь уровня добычи нефти, который был до пандемии коронавируса. Хотя текущая стратегия ОПЕК+ позволит это осуществить к началу второго квартала, «многое зависит от того, чего требует рынок», считает замминистра.