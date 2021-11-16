Иркутская электросетевая компания переходит на сезонный усиленный режим работы

«Иркутская электросетевая компания» переходит на усиленный режим работы в осенне-зимний период в связи со значительным ростом нагрузок. Они связаны как с развитием пригорода Иркутска, так и увеличением потребления небытового характера, в том числе организацией нелегальных майнинговых ферм, сообщили SIA.RU в «Иркутскэнерго».

Для обеспечения надежного энергоснабжения потребителей зимой, в период кратного роста уровня потребления, в режим повышенной готовности переведены все ремонтно-восстановительные бригады. Организованы дополнительные проверки сетевого хозяйства, осмотры линий электропередач и оборудования, особое внимание уделяется трансформаторным подстанциям, усилены меры пожарной безопасности. Специалисты компании оснащены необходимым инвентарем, средствами защиты и спецтехникой для быстрого реагирования на нештатные ситуации. Обеспечена полная готовность персонала в составе 169 бригад (880 человек) к аварийно-восстановительным работам. Круглосуточно на оперативном дежурстве находится 57 оперативно-выездных бригад и 76 сотрудников диспетчерского состава. Подразделения укомплектованы 395 единицами автомобильной и спецтехники. В резерве у электросетевой компании 23 передвижных источника питания общей мощностью 1,296 МВт.

Для оперативного информирования потребителей компания ведет SMM- диспетчеризацию, работают аккаунты во всех популярных социальных сетях, колл-центры.

«Мы продолжаем обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей. На осенне-зимний период в филиалах и районных подразделениях мобилизован весь технический персонал. Для сотрудников проведены дополнительные инструктажи, аварийно-восстановительные бригады укомплектованы всем необходимым оборудованием для быстрого реагирования на случай возникновения нештатных ситуаций. Мы находимся в постоянном взаимодействии с главным управлением МЧС России по Иркутской области, органами исполнительной власти и местного самоуправления, метеорологическими службами Гидрометцентра», – Евгений Новиков, генеральный директор «Иркутской электросетевой компании»

В этом году для обеспечения электроснабжения жителей региона ОАО «ИЭСК» провела масштабную программу, куда вошли такие крупные проекты, как строительство систем электроснабжения в Тайшетском и Усть-Кутском районах, реконструкция и прокладка новых кабельных линий на территориях активной застройки южной части Иркутской области, техническая модернизация существующих подстанций и строительство новых.

На улучшение качества электроснабжения, строительство и реконструкцию питающих сетей в этом году компания уже направила более 3 млрд рублей. Построены и введены в эксплуатацию подстанции с общим приростом мощности 687 МВА, в рамках программы обеспечения надежности выполняется строительство и реконструкция более 400 объектов электроснабжения, реконструировано и построено более 300 км электрических сетей.

В рамках инвестиционной программы 2021 года действуют проекты по программе обеспечения надежности электроснабжения в размере 3,2 млрд руб., по программе технологического присоединения потребителей – 1,4 млрд руб., по строительству социально-значимых объектов региона - 819 млн руб.