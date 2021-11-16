Переход к углеродной нейтральности поддержит сырьевой сектор – аналитики

Аналитическое управление ФГ «Финам» представило стратегию по сырьевому сектору. В исследовании отмечается, что переход на «зеленые рельсы» после выхода из пандемии поддержит высокий спрос на первичные материалы. На котировках отраслевых компаний также позитивно отразятся инфраструктурные проекты, сильная финансовая отчетность и внушительные цены на продукцию. На этом фоне высокий потенциал роста имеют акции ММК, «Норильского никеля», «Северстали» «РУСАЛа» и НЛМК.

Переход мировой экономики к углеродной нейтральности обеспечит долгосрочный рост сырьевого сектора, уверены аналитики «Финама»: «Энергопереход, декарбонизация и инфраструктурные проекты, гарантируя долгосрочные перспективы для отрасли, уже сейчас обеспечивают рост спроса на сырье, металлы и другие первичные материалы, поскольку обретают конкретные сроки и переходят в стадию реализации. Правительства рассматривают эти цели в качестве базы для подъема экономики после пандемического кризиса», — отмечается в исследовании ФГ «Финам».

В частности, обнадеживающе выглядят перспективы черной металлургии, поскольку отрасли строительства и машиностроения продолжат обеспечивать спрос на металлопродукцию. Как констатируют аналитики «Финама», в крупнейших странах, в том числе в США и в России, в основу поддержки экономического роста после пандемии закладываются программы модернизации производственной, транспортной и энергетической инфраструктуры. По прогнозам Всемирной ассоциации производителей стали, в России ожидается умеренный, но устойчивый рост потребления стальной продукции до конца следующего года. Его основными источниками станут автомобилестроение и государственная поддержка жилищного и инфраструктурного строительства.

Аналитики рекомендуют обратить внимание на крупнейших российских производителей стали, которые можно считать основой диверсифицированного инвестиционного портфеля: НЛМК, «Северсталь» и ММК. «Практически каждая просадка в этих акциях выкупается рынком, и котировки поднимаются выше. При этом их главным преимуществом остается высокая дивидендная доходность: в условиях сильной конкуренции и отсутствия возможностей к масштабированию бизнеса компании распределяют на дивиденды не менее 100% свободного денежного потока, обеспечивая акциям двузначную годовую доходность». Бумаги ММК аналитики рекомендуют «Покупать» с целевой ценой 95,41 рубля, потенциал роста в таком случае может превысить 48%. Целевая цена акций НЛМК составляет 300,76 рубля (апсайд — 34,7%), а «Северстали» — 2 022,76 рубля (апсайд —22,8%).

Что касается цветных металлов, то спрос на них будет возрастать по мере осуществления энергоперехода. В частности, бенефициарами становления мировой экономики на «зеленые рельсы» станут производители меди, подчеркивается в исследовании: «По оценкам Fitch Solutions, удельное потребление меди в альтернативной энергетике в 12 раз больше, чем в традиционной. Еще одним источником спроса на медь будут электромобили и сеть зарядных станций, которую придется многократно увеличивать в ближайшее десятилетие». На этом фоне аналитики считают перспективными бумаги крупнейшего в России производителя меди ГМК «Норильский никель» — их целевая цена составляет 31 738 рубля, а потенциал роста превышает 45%.

Также от декарбонизации выигрывает крупнейший в России производитель алюминия «РУСАЛ», считают аналитики «Финама»: «Компания имеет важное преимущество, поскольку 90% алюминия производит с помощью возобновляемых источников энергии. Это позволяет ей продвигать свою продукцию как «чистую» даже самым придирчивым потребителям. Мы сохраняем рекомендацию “Покупать” по акциям ОК “РУСАЛ” с целевой ценой 100,17 рубля и апсайдом 37%».