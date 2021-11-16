ВТБ разработал и внедрил собственную облачную платформу VTB.Cloud

Банк ВТБ разработал и внедрил новую облачную платформу VTB.Cloud, спроектированную для обслуживания тысяч банковских серверов для команд разработки и ИТ сопровождения. Разработка и внедрение платформы позволили создать единую точку входа для всех сред ИТ-ландшафта, а также сократить время получения инфраструктурных продуктов с нескольких недель до нескольких минут. При этом продукты пользователя получают полностью в режиме самообслуживания.

Приложения ВТБ Онлайн и ВТБ Мои инвестиции уже были переведены на новую облачную платформу, что позволяет предоставлять новые продукты и сервисы клиентам проще и быстрее.

Облачная платформа ВТБ продолжает развиваться в нескольких направлениях. Идет разработка новых облачных сервисов для ускорения ИТ и бизнесс процессов банка. Еще одно направление развития — разработка дополнительных модулей платформы, отвечающих за новую функциональность, например, модуль аналитики, позволяющий делать выгрузку и визуализацию данных, или модуль прогнозирования оптимального использования оборудования.

Облачная платформа VTB Cloud получила государственную регистрацию в Федеральной службе по интеллектуальной собственности и внесена в реестр отечественного ПО Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик отметил: «Без облачных технологий невозможно создавать приложения, отвечающие современным архитектурным принципам разработки. Поэтому создание платформы VTB.Cloud является важным этапом цифровой трансформации банка ВТБ. Мы гордимся, что это наша собственная разработка, которая была одобрена Минцифры и позволяет нам исключить любые санкционные риски».