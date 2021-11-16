Клиенты Банка Уралсиб получили до 14% годовых по полисам инвестиционного страхования жизни от УРАЛСИБ Жизнь

Клиенты Банка Уралсиб, купившие полисы инвестиционного страхования жизни «Верное решение» со стратегией «Золотодобывающие компании» от страховой компании УРАЛСИБ Жизнь в период с 17 октября по 14 ноября 2018 года, получили купоны за все три года инвестирования.

В предыдущие два года условия выплаты купона не реализовывались, поэтому при их выполнении на третий год сработал «эффект памяти», и клиенты получили выплату сразу трех купонов. Доходность за три года составила от 12% до 24,3% (от 4% до 8,1% годовых) по полисам в долларах США и от 33% до 42,95% по полисам рублях (от 11% до 14% годовых). Размер доходности зависел от объема инвестированных средств.

Стратегия «Золотодобывающие компании» – это инвестиции в акции одних из крупнейших компаний золотодобывающего сектора. Стратегия предполагает выплату ежегодного купона в случае, если стоимость акций, входящих в стратегию, не упала ниже стартовых значений. Стратегия обладает «эффектом памяти»: невыплаченные купоны резервируются и выплачиваются в случае выполнения необходимого условия в следующую дату выплаты купонов.

Полис инвестиционного страхования жизни «Верное решение» – это финансовый инструмент, который обеспечивает гибкий подход к инвестициям и сочетает в себе страхование жизни с выплатой возможного дополнительного инвестиционного дохода по окончании программы. При оформлении полиса ИСЖ клиент может выбрать одну из нескольких инвестиционных стратегий с разным уровнем риска, в том числе такие стратегии, как: «Медицина будущего 2.0», «Нефть» и «Золотодобывающие компании».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

является агентом АО «УРАЛСИБ Жизнь» (Лицензии на осуществление страхования CЖ №3987 и СЛ №3987 от 20.07.2016 г. выданы Банком России без ограничения срока действия), и в рамках заключенного между указанными лицами агентского договора осуществляет действия, связанные с привлечением клиентов и взаимодействием с ними. Договор инвестиционного страхования жизни не дает гарантии получения дополнительного инвестиционного дохода. Размер дополнительного инвестиционного дохода определяется страховой компанией по итогам календарного года и зависит от успешности выбранной стратегии инвестирования.