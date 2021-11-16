ПСБ и "Вертолеты России" запустят первый в РФ проект операционного лизинга вертолетов

ПСБ и Холдинг "Вертолеты России" в ходе международного авиасалона Dubai Airshow 2021 заключили соглашение о создании совместного предприятия по операционному лизингу российской вертолетной техники.

Совместное предприятие "Вертолетов России" и ПСБ будет оказывать услуги аренды вертолетов на российском и зарубежных рынках. Такой формат сотрудничества позволит холдингу освоить новые рынки сбыта, а эксплуатантам предоставит уникальную возможность приобрести в операционный лизинг вертолет на 2-4 года и сразу получить его для выполнения собственных задач. В настоящее время на рынке авиационных услуг распространены краткосрочные и среднесрочные контракты, для реализации которых необходимо привлечение большого количества вертолетов - например, обслуживание объектов строительства или топливно-энергетического комплекса. Для решения этих задач эксплуатанты могут взять в аренду вертолеты на необходимый срок без обязательства последующего выкупа машин. Эта опция наряду с другими финансовыми инструментами будет доступна как для отечественных, так и для зарубежных заказчиков.

В течение 2022 года планируется завершить создание совместного предприятия и заключить контракты с пилотными заказчиками в России. Первые поставки в интересах зарубежных операторов предполагается начать в 2024 году, а к 2030 году парк совместного лизингового предприятия должен составить 140 машин.

«ПСБ последние несколько лет активно развивает свой бизнес в сегменте авиационного лизинга - мы стали одним из лидеров рынка и в десятки раз увеличили портфель. Поэтому решение о создании нового предприятия с совершенно уникальным для российского рынка лизинговым продуктом полностью соответствует нашим стратегическим целям. Для нас также всегда были высокоприоритетными проекты по поддержке экспорта высокотехнологичной продукции отечественного производства, поэтому в планах совместного предприятия активный выход на международные рынки. Мы продолжим усиливать свои позиции на рынке авиационного лизинга, содействуя тем самым дальнейшему развитию этой сферы в целом и экспансии отечественной продукции за рубежом в частности», - сказал Петр Фрадков, председатель ПСБ.

«Операционный лизинг - это новый для России инструмент продаж авиационной техники, который подразумевает не только финансовые вложения, но и наличие компетенций по продвижению и обслуживанию вертолетной техники. Объединяя усилия с ПСБ, мы становимся пионерами этого направления в России, однако анализ сравнительной стоимости российских вертолетов и их летного часа позволяет нам быть уверенными в том, что мы будем конкурентоспособны и на мировом рынке», - отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Для обеспечения лизинговых контрактов будут использоваться как собственные средства совместного предприятия, так и привлекаемое банковское финансирование. Основными целевыми рынками в рамках данного проекта помимо России станут страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, где вертолеты российского производства традиционно пользуются высоким спросом. В парк совместного предприятия войдет практически вся линейка современных российских вертолетов гражданского назначения: Ансат, Ка-32, Ми-8, Ми-171А2/А3 и Ми-26. Данные модели вертолетов, могут применяться для перевозки пассажиров, экскурсионных полетов, медицинской эвакуации, а также поисково-спасательных работ и патрулирования территорий.