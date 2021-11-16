«Безоговорочный победитель»: счет #Акционный возглавил рейтинг Банки.ру

Счет #Акционный от Росбанка признан лидером регулярного рейтинга накопительных счетов, составленного порталом «Банки.ру».

Сегодня ставки по накопительным счетам выше, чем по обычным вкладам. Их главное достоинство в том, что деньги можно не только постоянно вносить, но и в любой момент забрать без потери процентов.

«Банки.ру» составили рейтинг лучших предложений ноября, «совмещающих высокую ставку с наиболее простыми требованиями получения дохода». И лидером этого рейтинга признан счет #Акционный от Росбанка.

За счет специального предложения с 25 октября по 31 декабря 2021 года клиенты Росбанка, открывшие счет #Акционный, смогут принять участие в акции «Расти до десяти!», в рамках которой к основным 7,5% годовых, начисляемых на остаток по счету, можно будет получить дополнительные 2,5% при выполнении ряда условий, что в итоге даст доходность 10% годовых на остаток.

«Росбанк одним из первых на рынке начал реагировать на курс повышения ключевой ставки, взятый регулятором. Мы смогли оперативно сформировать привлекательное предложение для клиентов, которое позволит не только сберечь, но и приумножить свои средства к Новому году – празднику, в который сбываются мечты», – отметил заместитель директора по розничному бизнесу Росбанка Максим Лукьянович.

Подробнее о счете #Акционный и акции «Расти до десяти!» - по ссылке

Сберегательный счет #Акционный может быть открыт в подразделениях банка или через мобильное приложение РОСБАНК Онлайн физи­ческому лицу, который стал клиентом банка в течение последних 60 (шестидесяти) дней на дату обращения за открытием сберегательного счета #Акционный, или клиенту, получившему специальное предложение от банка. Процентные ставки начисляются на среднемесячный остаток. Максимальная допустимая сумма на сберегательном счете #Акционный 10 000 000 рублей. Максимальное количество сберегатель­ных счетов #Акционный у одного Клиента — не более 1 (одного). Процентная ставка по сберегательному счету #Акционный 7,5% действует в период с 08.10.2021 по 31.03.2022 (включительно). Дополнительные 2,5% в рамках акции «Расти до 10%» в период с 25.10.2021 по 31.12.2021 к основной ставке начисляются на сумму до 1 млн. руб. при размещении и поддержании остатка на счету, а так же совершении транзакций по карте на общую сумму не менее 10000 Р до конца 2021г. Подробнее об организаторе Акции, правилах ее проведения, а также о сроках и порядке начисления бонусов можно ознакомиться на https://www.rosbank.ru/ С 01.04.2022 процентные ставки по сберегательному счету #Акционный устанавливаются в со­ответствии с процентными ставками по продукту «Сберегательный счет», объявленными на сайте и в подразделениях сети Банка по состоя­нию на соответствующую дату (начиная с 01.04.2022) в отношении ПБУ, в рамках которого будет обслуживаться Клиент. Условия действи­тельны на 25.10.2021 г.