Два миллиона рублей грантовой поддержки получат два иркутских лицея

Отбор проходил по итогам рейтинговой оценки. В ТОП-30 школ вошли две образовательные организации региона: лицей №3 и лицей ИГУ, сообщили SIA.RU в администрации области.

Также в рамках конкурса также были разыграны грантовые средства на реализацию социальных проектов. Победителями от Приангарья стали два обучающихся образовательных организаций города Иркутска – лицея №2 и школы №55, которые получат по 750 и 250 тысяч соответственно.

Лицеист представил проект «Форум по обмену опытом «#ЯВОЛОНТЕР», направленный на развитие и поддержку волонтерской деятельности, выявление лучших практик в этой сфере, которые можно тиражировать. Ученик школы №55 заявил на конкурс проект, связанный с организацией взаимодействия молодежи со старшим поколением «ПоЧИТАЙте старших».

Напомним, Всероссийский конкурс «Большая перемена» является проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей» и реализуется в рамках национального проекта «Образование». Проект этого года стартовал в марте.