РСХБ и эксперты ВЭД обсудили тренды в международных расчетах на 2022 год

10-12 ноября в Москве в формате онлайн прошла Осенняя сессия Международного дня экспорта и импорта. В рамках форума 11 ноября Россельхозбанк провел 5-ю юбилейную межбанковскую конференцию по ВЭД. Темой конференции стали международные расчеты в условиях новых вызовов мировой экономики. На конференции представители бизнес-сообщества поделились личным опытом проведения международных расчетов.

Эксперты поговорили о том, какое влияние оказывает внешняя политика на проведение расчетов в иностранных валютах, как обеспечить бесперебойность платежей, и что делать, если платеж задержался, как его искать, и какой сервис доступен участникам ВЭД. Участники дискуссии также обсудили направления развития системы СВИФТ и расчетов с Китаем, как одним из основных рынков развития ВЭД для российских компаний.

«Россельхозбанк на текущий момент предоставляет полную линейку расчетных операций в иностранной валюте для своих клиентов и банков респондентов, осуществляя расчеты в 19 иностранных валютах, в которых Банк имеет прямые корреспондентские счета в зарубежных банках. В случае если нашим клиентам необходимы расчеты в иных валютах, то возможно осуществлять платежи в режиме автоконверсии, когда с корреспондентского счета банка, например, в долларах США или евро, осуществляется платеж банком корреспондентом в любой из доступных для кроссконверсии иностранных валют. Этот список, как правило, составляет свыше 40 наименований иностранных валют» - отметил Дмитрий Долгов, начальник управления по работе с финансовыми институтами Департамента поддержки операций на финансовых рынках Россельхозбанка.

Отдельное внимание на конференции участники уделили вопросам влияния ESG-подхода на международные расчеты.

«Банк оказывает активную нефинансовую поддержку своих клиентов. Клиенты малого и среднего бизнеса активно пользуются «пакетными» или «коробочными» решениями. Это, например, комплексный пакет услуг, включающий обслуживание экспортного контракта, проведение расчетов в рамках контракта, осуществление конверсии валюты и т.д. Среди клиентов крупного и крупнейшего бизнеса наибольшим спросом пользуются индивидуальные или «бутиковые» решения под каждую конкретную сделку. Банк способен удовлетворить самое сложное пожелание, самую изысканную потребность и готов предоставить качественный сервис любому своему клиенту, как в части его внешнеэкономической деятельности, так и в части его внутрироссийских потребностей, которые в том числе потом переходят в экспортную деятельность», - заявил Сергей Горяинов, управляющий директор Департамента поддержки операций на финансовых рынках Россельхозбанка.

Организаторами и партнерами форума являются Ассоциация экспортеров и импортеров, Россельхозбанк, Московская ассоциация предпринимателей, Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Деловая Россия, ОПОРА России, Ассоциация Афанасий Никтин, Общество дружбы России-Вьетнама, Российско-Азиатский союз промышленников и предпринимателей, компания ENFRAME, компания Камертон и многие российские общественные и отраслевые организации.