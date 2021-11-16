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В сертификаты о вакцинации хотят добавить фото

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Такая инициатива обсуждалась в Минцифры, выяснили «Известия».

Как рассказал высокопоставленный федеральный чиновник, она призвана сократить очереди в общественных местах, где скоро массово начнут требовать QR-коды, – так проверяющим не придется сличать данные сертификатов с паспортами, пояснил источник.

Подобная мера действительно может сделать проход по QR-кодам удобнее, согласны эксперты. При этом они считают, что это может оживить интерес к Единой биометрической системе, в которой собраны заверенные фотографии россиян. Правда, фото вряд ли спасут от подделок QR-кодов, добавляют специалисты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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