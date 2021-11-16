Аудитория Школы инвестора ВТБ удвоилась и превысила 200 тысяч уникальных посетителей в месяц

С 15 октября по 15 ноября 2021 г. число уникальных посетителей Школы инвестора ВТБ превысило 200 тысяч человек, сообщили SIA.RU в банке.

Аудитория за год выросла в два раза. Ресурс является одним из самых посещаемых среди проектов для начинающих инвесторов. Особенно востребованы открытые онлайн-конференции ВТБ Капитал Инвестиции, которые проводятся дважды в неделю, в том числе с приглашением топ-менеджмента российских компаний, торгующихся на бирже. За 10 месяцев текущего года было проведено уже 90 вебинаров.

Школа инвестора ВТБ была запущена в сентябре 2019 г. На ресурсе агрегированы бесплатные обучающие курсы и материалы для разных категорий инвесторов по широкому перечню тем в сфере инвестиций, мировых рынков, личных финансов. У посетителей сайта также есть возможность посчитать инфляционные издержки инвестиций с помощью интерактивных калькуляторов или узнать свой инвестиционный тип, пройдя игровой тест. Один из спецпроектов, реализованных ВТБ Капитал Инвестиции на базе Школы инвестора совместно с театром балета Бориса Эйфмана является «Релакс для инвестора»: артисты балета показали 6 тренировок, чтобы расслабиться, сосредоточиться и принимать верные решения.

Одно из ключевых направлений Школы инвестора – онлайн-конференции. Еженедельно проходит одно мероприятие с приглашением топ-менеджмента компаний-эмитентов. Среди последних таких событий – диалоги с «Новатэк», НЛМК, «Московской биржей». Завтра состоится диалог с компанией «Магнит», 23 ноября планируется мероприятие с участием «Яндекс».

Школа инвестора – первая и единственная платформа на инвестиционном рынке проводит конференции для розничных инвесторов по IPO и дает возможность клиентам напрямую задать вопрос компании, которая ведет размещение акций. Были проведены мероприятия с компаниями «СПБ Биржа», Softline, Ренессанс Страхование.

«Это пока уникальная для российского рынка история. Мы стараемся таким образом сопровождать IPO, число которых в России сегодня стремительно растет. Рынок должен быть прозрачным, мы рады дать инвесторам возможность напрямую задать вопрос руководству компании в такой важный для нее период. Для нас эти конференции – один из способов внести вклад в развитие рынка розничного инвестирования в России, и мы будем развивать данное направление. Сегодня в среднем 3-4 тысячи человек участвуют в каждом из наших вебинаров и, уверен, в дальнейшем эта цифра будет расти, как и количество частных инвесторов в нашей стране», - отметил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.