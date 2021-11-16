46% иркутян водили машину нетрезвыми

Автомобильный сайт Дром провел анонимный всероссийский опрос (есть у SIA.RU) и выяснил, что 46% автолюбителей Иркутской области садились за руль нетрезвыми. А 54% опрошенных никогда не ездили на машине выпивши.

Каждый третий автолюбитель региона (30%) признался, что садился за руль после употребления спиртного, но это было давно. Периодически управляют автомобилем подшофе 6% опрошенных. И 10% делали это «один-два раза за последние годы».

В среднем по России 39% автомобилистов садились за руль нетрезвыми. Больше всего принявших на грудь ездит по дорогам Якутии, Хакасии и Бурятии. В этих регионах каждый второй автолюбитель садился за руль навеселе. А в Санкт-Петербурге и Пермском крае больше всего тех, кто никогда не употреблял перед вождением – около 70%.

В последние годы в России регулярно ужесточают наказание за «пьяную» езду. В 2019 году увеличили максимальный срок лишения свободы с 9 до 15 лет для нетрезвого водителя, по вине которого в ДТП погибли люди. А в июле текущего года ужесточили наказание за повторную «пьяную» езду: до трех лет лишения свободы может получить водитель, ранее осужденный за «нетрезвое» ДТП.