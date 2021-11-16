Энергопотребление в Иркутской области в октябре увеличилось на 6,0 %

В октябре 2021 года потребление электроэнергии в энергосистеме Иркутской области составило 5 073,9 млн кВт•ч, что на 6,0 % больше, чем в октябре 2020 года, сообщает филиал Системного оператора – Иркутское РДУ.

Выработка электроэнергии электростанциями Иркутской области в октябре 2021 года составила 5507,8 млн кВт•ч, что на 9,1 % больше, чем в октябре 2020 года. Суммарная выработка тепловых электростанций и электростанций промышленных предприятий Иркутской области за октябрь увеличилась на 2,3 %, составив 977,3 млн кВт•ч. Выработка гидроэлектростанций увеличилась на 10,7 % – до 4 530,5 млн кВт•ч.

По итогам десяти месяцев 2021 года потребление электроэнергии в энергосистеме Иркутской области составило 47 853,0 млн кВт•ч, что больше объема потребления за январь – октябрь 2020 года на 5,5 %. Без учета влияния дополнительного дня високосного 2020 года потребление электроэнергии увеличилось на 5,9 %.

Электростанции Иркутской области с начала 2021 года выработали 52 573,3 млн кВт•ч, что на 10 % больше объема выработки за тот же период 2020 года. Без учета влияния дополнительного дня високосного 2020 года выработка электроэнергии увеличилась на 10,4 %. Суммарная выработка тепловых электростанций и электростанций промышленных предприятий составила 8573 млн кВт•ч, что на 6,8 % меньше, чем за такой же период 2020 года. Выработка ГЭС увеличилась на 14,0 % – до 44 000,3 млн кВт•ч.

Потребность энергосистемы Иркутской области в электроэнергии покрывалась электростанциями операционной зоны Иркутского РДУ. Избыток электроэнергии, произведенной на территории энергосистемы Иркутской области, передавался по межсистемным линиям электропередачи в смежные энергосистемы. За октябрь 2021 года переток из энергосистемы Иркутской области составил 433,9 млн кВт•ч, всего с начала года – 4720,2 млн кВт•ч.

Как пояснил директор Иркутского РДУ Дмитрий Маяков, увеличение объема потребления электроэнергии в основном обусловлено увеличением потребления электроэнергии потребителей, относящихся к категории «мелкомоторная нагрузка, население и прочие потребители», и потребителей, относящихся к категории «центры обработки данных».