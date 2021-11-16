Иркутяне проговорили в поездках более 100 тысяч часов

Tele2 с помощью технологий big data изучил активность абонентов на федеральных автомобильных трассах. В общей сложности жители Иркутской области провели в дороге около 1,7 миллиона часов и активнее всего пользовались мобильным интернетом на трассе М-4 «Дон».

В исследование Tele2 попали водители и пассажиры, которые не менее трех часов провели на одной из самых востребованных федеральных трасс. Так, иркутяне чаще путешествовали на автомобиле летом: в июле в путь отправились 19% от общего числа туристов. Наиболее популярными трассами у иркутских клиентов Tele2 оказались М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-10 «Россия».

В общей сложности жители Приангарья провели в дороге около 1,7 миллиона часов, причем 6% этого времени, почти 102 тысячи часов, они проговорили по телефону. Также в пути они активно пользовались интернетом и скачали 149 Тб трафика, чаще иркутяне обращались к мобильному интернету на трассе М-4.

Российские клиенты оператора предпочитали отправляться в автомобильные путешествия тоже в июле – 13% от общего количества участников длительных поездок с начала года. Больше всего абонентов Tele2 путешествовало по трассе М-4 «Дон», соединяющей Москву с Краснодаром и Новороссийском.

Всего с мая по октябрь абоненты Tele2 по России скачали на трассах 277 Пт интернет-трафика. Также за этот период путешественники проговорили 170 миллионов часов. Чаще всего на дальние расстояния на автомобиле отправлялись жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Также активны были жители Челябинска, Ростова-на-Дону и Воронежа.