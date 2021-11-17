Вячеслав Фетисов подтвердил участие в хоккейном матче на льду Байкала

Прославленный хоккеист, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды планирует участвовать в Звездном хоккейном матче на льду Байкала в 2022 году. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев после встречи с легендарным хоккеистом.

– Договорились с Фетисовым и о проведении хоккейного матча на льду Байкала. Скорее всего он пройдёт также, как и в прошлом году, на необыкновенном льду в Большом Голоустном. Присутствие легендарной «красной машины» – именитой пятерки наших хоккеистов – Вячеслав Александрович гарантировал. Считаю это хорошей традицией на благо сохранения Байкала. В ближайшее время Правительство области утвердит план подготовки к мероприятиям, – отметил глава региона.

Кроме того, Игорь Кобзев обсудил с Вячеславом Фетисовым вопросы экологической повестки региона. В марте этого года господин Фетисов в статусе председателя Всероссийского общества охраны природы посетил Иркутскую область и подписал ряд важных соглашений, в рамках которых ведётся активная природоохранная работа. В марте 2022 года совместно с ВООП пройдёт масштабное экологическое мероприятие в Байкальске с привлечением общественности, науки и федеральных министерств.