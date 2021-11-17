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Участок дороги на въезде в Хужир на острове Ольхон заасфальтируют в 2022 году

До 2023 года планируется сделать еще 47 км дороги на острове, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев после встречи с заместителем руководителя Росавтодора Игорем Костюченко.

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– В этом году капитально ремонтируем 5 километров на въезде в Хужир, в следующем году этот отрезок заасфальтируем. До 2023 обязаны сделать 47 км. Это – прямое поручение Президента страны. А значит, эта дорога в приоритете. В ближайшее время будет получено заключение экспертизы на ремонт самого большого отрезка пути между селом и паромной переправой, – подчеркнул Игорь Кобзев.

На встрече также достигнута договоренность о включении Южного и Восточного обходов Иркутска в Региональную опорную сеть автодорог, начало строительства обходов запланировано на 2024 год.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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