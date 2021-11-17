60% туроператоров грозит банкротство

Российские туроператоры обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину, вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и главе Ростуризма Зарине Догузовой с просьбой продлить отсрочку долгов перед туристами за несостоявшиеся туры, заканчивающуюся 31 декабря. Они утверждают, что более 60% туроператоров рискуют обанкротиться при сохранении дедлайна. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо Российского союза туриндустрии (РСТ), ассоциации «Турпомощь», Общенационального союза индустрии гостеприимства и других организаций.

Из 385 агентств по международному выездному туризму, состоящих в Едином федеральном реестре, 230 работают в сфере приграничных поездок в ныне закрытые из-за коронавируса страны. Подавляющее большинство стран и даже целых туристических регионов по-прежнему закрыты для российских туристов: Китай, Юго-Восточная Азия, Дальний Восток и почти вся Европа. Это обстоятельство не позволило туроператорам исполнить в 2021 году обязательства перед туристами, взятые в 2020 году, следует из текста обращения.

– Крупным игрокам вряд ли угрожает банкротство, поскольку они сейчас массово продают пакеты в Турцию и Египет. Под угрозой – средние и малые туроператоры, которые до пандемии отправляли туристов в Китай, Юго-Восточную Азию, Европу и другие ныне закрытые страны. А их на рынке много — те самые 60%, – отметил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.