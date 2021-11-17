Авиакомпании и аэропорты получат компенсацию за введение QR-кодов

Минтранс предложил правительству компенсировать авиаотрасли в декабре 8,09 млрд руб. выпадающих доходов в связи с введением обязательных QR-кодов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо заместителя министра Игоря Чалика в правительство и Минфин. Письмо было направлено 9 ноября, его подлинность подтвердили в пресс-службе правительства.

Минтранс допустил, что из-за введения проверки QR-кодов авиатрафик сократится на 50%, и выпадающие доходы перевозчиков составят 7,03 млрд руб. в месяц. Аэропорты недополучат в декабре 1,06 млрд руб., с учетом «доли их расходов в выручке авиакомпании в размере 15%».

Ранее российские авиаперевозчики оценили потенциальные потери от введения QR-кодов. По их мнению, они могут терять 15 млрд руб. ежемесячно, еще в 20 млрд руб. может обойтись возврат билетов непривитым клиентам. Также отрасль ждет падения пассажиропотока и вызванный этим рост тарифов на 15–20%.