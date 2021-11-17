Российские власти обяжут зарубежные авиакомпании продавать билеты по QR-кодам

Российские власти обяжут не только отечественные, но и зарубежные авиакомпании продавать билеты по QR-кодам, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра транспорта Кирилла Богданова. Напомним, в Госдуму внесли законопроекты об обязательном использовании QR-кодов при покупке авиабилетов с 1 февраля 2022 года.

– Этот закон будет распространяться не только на российские авиакомпании, а на все авиакомпании, которые летают на территорию России. Мы их поставим перед фактом, – сказал господин Богданов .

При этом стало известно, что Минтранс запросил у правительства компенсацию для авиаотрасли в декабре в размере 8,09 млрд руб. выпадающих доходов в связи с введением обязательных QR-кодов.