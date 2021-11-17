С 17 ноября привитые от коронавируса смогут не уходить на изоляцию после контакта с больными

Соответствующее постановление опубликовал Роспотребнадзор.

«Изоляции не подлежат лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, и лица, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, при отсутствии у них симптомов заболевания», – говорится в документе.

Напомним, в Иркутской области началась четвертая волна пандемии. По предварительным данным, она продлится от 6 до 10 недель. В регионе уже увеличили коечный фонд и ввели запрет на массовые мероприятия.