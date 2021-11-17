Врача ковидного госпиталя в Тулуне уволили из-за того, что она выгнала неадекватного пациента

Нетрезвого мужчину возмутили очереди в медучреждении.

Видео инцидента опубликовали в группе «Подслушано Тулун». На ролике видно, как пациент госпиталя нецензурно выражается в адрес врачей. Возмутили мужчину большие очереди.

По словам главврача Елены Гусевской, в больнице работают только 74 врача из 195 положенных по штатному расписанию. Нагрузка на медиков сумасшедшая, при графике работы с 08:00 до 16:00 они, жертвуя своим временем, продолжают приём до последнего пациента.

Инцидент прокомментировал и мэр Тулуна Юрий Карих: «Конечно, ситуация, которая произошла вчера, не должна повторяться. Это не допустимо. Я не защищаю и не обвиняю ни одну сторону. Обе понесли свою ответственность: врач уволена, пациенту грозит административная ответственность за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии и использование нецензурной лексики».

Напомним, что ранее мэр Братска опубликовал гневное обращение к митингующим за отмену QR-кодов горожанам. Волна митингов прокатилась и по близлежащим городам: Шелехову, Иркутску и Ангарску. Среди сторонников отмены кодов и принудительной вакцинации были и предприниматели.